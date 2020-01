E in clasa a noua, dar va debuta pentru Romania in Cupa Davis | Cine este jucatorul de 14 ani care a fost convocat la echipa de seniori

Din articol Cine este Alexandru Coman?

Romania va avea in lotul ales pentru urmatorul meci de Cupa Davis un tenismen in varsta de 14 ani.

Echipa Romaniei de Cupa Davis va aborda duelul contra reprezentativei Chinei avand in lot un tenismen de numai 14 ani. Alexandru Mihai Coman, numar 1 in Europa la categoria sa de varsta a fost convocat de capitanul nejucator, Gabriel Trifu, urmand ca jucatorul originar din Craiova sa devina cel mai tanar debutant in istoria participarilor Romaniei in Cupa Davis.

Play-off-ul dintre Romania si China va avea loc la Piatra Neamt in weekend-ul 6-7 martie 2020, iar invingatoarea va juca in septembrie baraj cu una dintre echipele care au cedat in play-off-ul care poate califica la turneul final.

Cine este Alexandru Coman?



Alexandru Coman a inceput sa joace tenis la varsta de patru ani si jumatate si, nu cu mult mai tarziu, a obtinut primele rezultate impresionante ale junioratului sau. A castigat Campionatele Nationale de 10 ori, impunandu-se in toate categoriile de varsta la care a participat. La finalul lui 2019, Coman a castigat competitia Eddie Herr, una dintre cele mai prestigioase intreceri destinate juniorilor.

Mai mult decat atat, Alexandru Coman este campion european la tenis, categoria U14, in proba de dublu. La dublu, Coman a obtinut medalia de aur alaturi de Andrei Firaru, invingandu-i pe slovenii Matic Kriznik si Ziga Svec, scor 7-6(1), 6-2. In cadrul acelorasi Campionate Europene desfasurate in Cehia a castigat medalia de bronz, in proba de simplu.

Alexandru Coman: „Visul meu este sa fiu numarul 1 mondial si sa intru in istorie. Sper ca pana la 25 de ani sa ajung numarul 1 mondial. Cel mai mult imi place Djokovic, pentru ca nu renunta, pentru ca da totul pe teren,” a declarat Coman pentru agerpres.ro.