După ani de zile, în care a ținut ștacheta sus, mergând dintr-un succes în altul cu echipele sale, mai ales la Al-Hilal Riad (Arabia Saudită) și PAOK Salonic (Grecia), pentru Răzvan Lucescu a venit acum un moment cu adevărat dificil.

Numit în iunie, la Al-Sadd Doha (Qatar), tehnicianul român, în vârstă de 57 de ani, și-a început mandatul în forță, cu cinci victorii succesive. Apoi însă, s-a tăiat „filmul“. De la mijlocul lunii septembrie, când a debutat în grupa de Champions League Elite, Al-Sadd a pierdut tot. Iată rezultatele:

*0-3 cu Esteghlal Teheran (Iran)

*2-3 cu Al-Arabi Doha (campionat)

*0-2 cu Al-Hilal Riad (Arabia Saudită)

*2-3 cu Al-Duhail (campionat)

Acest șir de înfrângeri e șocant pentru că Al-Sadd e cel mai puternic club din Qatar, campioana en-titre și formația care a cucerit titlul, în șase din ultimele zece sezoane. Cu asemenea performanțe, aducerea lui Răzvan Lucescu, în locul lui Roberto Mancini, a fost gândită ca o mutare care să ducă echipa la nivelul următor, prin câștigarea trofeului Champions League. Acum, la patru luni și jumătate după venirea românului, echipa e pe ultimul loc în competiția continentală, 16 din 16, și tocmai a pierdut și șefia clasamentului în Qatar Stars League.

În aceste condiții, potrivit presei arabe, Lucescu jr își va juca postul, în următoarele 18 zile. Pentru că, dacă echipa nu va fi „resuscitată“, românul va fi pus pe liber.

Probleme mari pentru Lucescu: lot îmbătrânit și jucători care și-au pierdut încrederea

De ce însă Al-Sadd a căzut, brusc, după startul excelent pe care l-a avut sub comanda lui Lucescu jr? Iată explicațiile oferite de presa din Orientul Mijlociu.

„Răzvan plătește acum prețul pentru că i s-a dat pe mână un lot îmbătrânit, în care mulți dintre jucătorii de bază sunt pe final de carieră. Iată câteva exemple: Firmino are 35 de ani, Guilherme la fel, iar în apărare sunt titulari Pedro Miguel, 36 de ani, Boualem Khoukhi, 36 de ani, Paulo Otavio, 31 de ani, și Romagnoli, 31 de ani. Când în echipa de start sunt atât de mulți jucători trecuți de 30 de ani, e o mare problemă. Una pentru care conducerea ar fi trebuit să ia măsuri, în vară. Ceea ce nu s-a întâmplat“, a notat presa arabă.

În continuarea analizei crizei de la Al-Sadd, a fost enumerat și un alt motiv pentru ultimele rezultate.

„În ciuda încercărilor lui Răzvan, de a încuraja jucătorii, aceștia și-au pierdut încrederea, pe măsură ce s-au înmulțit înfrângerile. Meciul din ultima etapă, cu Al-Duhail, a demonstrat asta, în mod clar. Limbajul corpului, reacțiile jucătorilor și gafele în lanț, comise în apărare, toate acestea au oferit imaginea unei echipe cu mari probleme“, a notat presa arabă.

În acest context, în care Al-Sadd are deja patru înfrângeri succesive, pentru Răzvan Lucescu se apropie momentul adevărului până la fereastra din noiembrie, dedicată echipelor naționale.

„În următoarele 18 zile, Răzvan își joacă postul. Dacă meciul cu Al-Shahaniya din campionat, trebuie să fie o formalitate pentru Al-Sadd, în schimb, marile provocări vor veni în confruntările din Champions League și în duelul cu Shamal, o pretendentă la locurile fruntașe“, au scris arabii.

Până la oprirea meciurilor echipelor de club, Al-Sadd are următorul program:

*Joi (campionat): Al-Shahaniya – Al-Sadd

*26 octombrie (Champions League): Al-Qadsiah (Arabia Saudită) – Al-Sadd

*2 noiembrie (Champions League): Al-Sadd – Al-Ahli Jeddah (Arabia Saudită)

*7 noiembrie (campionat): Al-Sadd – Shamal

Problema lui Lucescu jr e că mai ales partidele din Liga Campionilor vor fi împotriva unor echipe net superioare. Al-Qadsiah e pe locul doi în Saudi Pro League și neînvinsă în primele două runde din Champions League, în timp ce Al-Ahli Jeddah a câștigat trofeul Champions League în ultimele două sezoane.

Mancini a reușit să redreseze corabia

Ajuns cu spatele la zid, la Al-Sadd, Răzvan poate spera, totuși, că va reuși depășirea crizei, așa cum a făcut și predecesorul său, la formația din Doha. În sezonul trecut, cu Roberto Mancini pe bancă, Al-Sadd a trecut printr-o criză similară: a avut cinci înfrângeri succesive, între 3-28 octombrie. Atunci însă, Mancini a „reparat“ situația și a încheiat sezonul, câștigând titlul în Qatar Stars League.