Echipele Getafe şi Rayo Vallecano s-au anihilat reciproc, scor 1-1, în ultimul meci al etapei a 9-a a campionatului de fotbal al Spaniei, disputat luni seara pe Estadio Coliseum, în faţa a 10.000 de spectatori.
Dani Carvajal a debutat la Getafe!
Rayo, fără fundaşul român Andrei Raţiu, nerefăcut după o accidentare, a deschis scorul în minutul 11, prin Alvaro Garcia, însă nu a reuşit să-şi păstreze avantajul pe tabelă în ciuda faptului că gazdele au rămas în inferioritate numerică, după eliminarea lui Dakonam Djene (28).
Getafe, care venea după o remiză în deplasare cu Universitatea Craiova (1-1), în Conference League, a restabilit egalitatea în repriza secundă, prin Martin Satriano (56).
Fostul căpitan al echipei Real Madrid, Dani Carvajal (34 ani), şi-a făcut cu această ocazie debutul la Getafe, echipă cu care a semnat recent din postura de jucător liber, scrie Agerpres.
Rayo Valecano şi Getafe sunt vecine de clasament, aflându-se pe locurile 13, respectiv 14, la egalitate de puncte (9).
Rezultateele etapei din La Liga:
Vineri
Deportivo A Coruna - Levante 1-1
- Au marcat: Nsongo (63), respectiv Daniel Requena Sanchez (82).
Sâmbătă
Espanyol Barcelona - Atletico Madrid 0-1
- A marcat: Baena (89).
Villarreal - Elche 0-0
Betis Sevilla - FC Barcelona 2-5
- Au marcat: Valentin Gomez (27), Ezzalzouli (53), respectiv: Lamine Yamal (10), Rodri (41), Gabriel Jesus (51), Eric Garcia (62), Olmo (81).
Valencia CF - Athletic Bilbao 0-0
Duminică
Osasuna Pamplona - Racing Santander 2-0
- Au marcat: Budimir (9 - penalty), Osambela (88).
Celta Vigo - Deportivo Alaves 2-1
- Au marcat: Jutlga (53), Javi Rodriguez (71), respectiv Hugo Novoa Ramos (87)
- Portarul Ionuţ Radu a fost integralist la Celta Vigo.
Malaga - Real Sociedad 2-5
- Au marcat: Adrian Nino (54), Pablo Martinez (66), respectiv Kubo (3), Oskarsson (26), Oyarzabal (59, 67), Goncalo Guedes (73).
Real Madrid - Sevilla FC 4-1
- Au marcat: Guler (30), Kylian Mbappe (37, 63 - penalty), Yan Diomande (82), respectiv Manuel Bueno (80).
Luni
Getafe - Rayo Vallecano 1-1
- Au marcat: Satriano (56), respectiv Alvaro Garcia (11)