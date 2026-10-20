Echipele Getafe şi Rayo Vallecano s-au anihilat reciproc, scor 1-1, în ultimul meci al etapei a 9-a a campionatului de fotbal al Spaniei, disputat luni seara pe Estadio Coliseum, în faţa a 10.000 de spectatori.

Dani Carvajal a debutat la Getafe!

Rayo, fără fundaşul român Andrei Raţiu, nerefăcut după o accidentare, a deschis scorul în minutul 11, prin Alvaro Garcia, însă nu a reuşit să-şi păstreze avantajul pe tabelă în ciuda faptului că gazdele au rămas în inferioritate numerică, după eliminarea lui Dakonam Djene (28).

Getafe, care venea după o remiză în deplasare cu Universitatea Craiova (1-1), în Conference League, a restabilit egalitatea în repriza secundă, prin Martin Satriano (56).

Fostul căpitan al echipei Real Madrid, Dani Carvajal (34 ani), şi-a făcut cu această ocazie debutul la Getafe, echipă cu care a semnat recent din postura de jucător liber, scrie Agerpres.

Rayo Valecano şi Getafe sunt vecine de clasament, aflându-se pe locurile 13, respectiv 14, la egalitate de puncte (9).

Rezultateele etapei din La Liga:

Vineri

Deportivo A Coruna - Levante 1-1

Au marcat: Nsongo (63), respectiv Daniel Requena Sanchez (82).

Sâmbătă

Espanyol Barcelona - Atletico Madrid 0-1

A marcat: Baena (89).

Villarreal - Elche 0-0

Betis Sevilla - FC Barcelona 2-5

Au marcat: Valentin Gomez (27), Ezzalzouli (53), respectiv: Lamine Yamal (10), Rodri (41), Gabriel Jesus (51), Eric Garcia (62), Olmo (81).

Valencia CF - Athletic Bilbao 0-0

Duminică

Osasuna Pamplona - Racing Santander 2-0

Au marcat: Budimir (9 - penalty), Osambela (88).

Celta Vigo - Deportivo Alaves 2-1

Au marcat: Jutlga (53), Javi Rodriguez (71), respectiv Hugo Novoa Ramos (87)

Portarul Ionuţ Radu a fost integralist la Celta Vigo.

Malaga - Real Sociedad 2-5

Au marcat: Adrian Nino (54), Pablo Martinez (66), respectiv Kubo (3), Oskarsson (26), Oyarzabal (59, 67), Goncalo Guedes (73).

Real Madrid - Sevilla FC 4-1

Au marcat: Guler (30), Kylian Mbappe (37, 63 - penalty), Yan Diomande (82), respectiv Manuel Bueno (80).

Luni

Getafe - Rayo Vallecano 1-1