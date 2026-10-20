Lamine Yamal pleacă de la Barcelona? Scenariul de dinaintea meciului cu PSG

În luna mai, FC Barcelona a anunţat prelungirea contractului lui Lamine Yamal până în 2031. Cu toate acestea, tânărul talent în vârstă de 19 ani ar putea, inevitabil, să trezească interesul altor giganţi europeni în viitor.

Întrebat de „L’Equipe” despre viitorul jucătorului, preşedintele Joan Laporta nu s-a arătat îngrijorat.

„Avem încredere în forţele noastre. Barça îşi plăteşte bine jucătorii”, a asigurat Joan Laporta, referindu-se la viitorul lui Lamine Yamal. „Aşa a fost întotdeauna. Este vorba despre a te simţi bine la club: departe de Barça, este foarte frig. Aici ne simţim bine. Este un club bine organizat, multisportiv, bine structurat, bine condus, iar jucătorii sunt recunoscători. Desigur, nu suntem perfecţi, dar totul poate fi îmbunătăţit şi lucrăm bine.”

Lamine Yamal se află într-o formă excelentă la începutul acestui sezon, cu 9 goluri şi 10 pase decisive în 11 meciuri disputate în toate competiţiile. Fiind unul dintre principalii artizani ai titlului din La Liga din sezonul trecut, Yamal este unul dintre favoriţii la următorul Balon de Aur, care va fi anunţat luni seara.

„Lamine este un geniu! Are în el acea magie, acel caracter spectaculos”, a mai comentat Laporta despre Yamal. „Este vorba atât de modul său de a juca, cât şi de mentalitatea sa. Lamine înseamnă divertisment. În prezent, fotbalul nu poate fi imaginat fără Lamine.”

Marţi seara (ora 22:00), Lamine Yamal va avea ocazia să-şi dovedească valoarea într-un meci de mare anvergură împotriva echipei PSG, la Parc des Princes, în cadrul etapei a 3-a a grupei principale a Ligii Campionilor.

La începutul acestui sezon, Barça a înregistrat unsprezece victorii consecutive în toate competiţiile, fiind astfel neînvinsă înainte de a se confrunta cu dubla campioană europeană en titre, scrie News.ro.