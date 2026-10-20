Laurențiu Reghecampf se convinge și el, probabil, că a supraestimat posibilitățile FCSB-ului, cu actualul lot, când i-a promis lui Gigi Becali marea cu sarea, în momentul discuțiilor pentru revenirea sa pe bancă.

Din ce a povestit latifundiarul din Pipera, „Reghe“ și-a luat angajamentul de a duce echipa pe locul 1, în zece etape, și de a câștiga, ulterior, titlul la pas. La cum arată clasamentul, în momentul de față, ambele obiective țin de domeniul SF-ului. Mai ales că formațiile fruntașe, Dinamo, Rapid și Universitatea Craiova, au victorii pe linie, în ultimele săptămâni. Fără eventualele sincope ale acestor formații,, „Reghe“ nu-și va putea onora promisiunile față de patron.

Și, totuși, antrenorul FCSB-ului are un motiv de mulțumire, după primele sale două partide, ambele în campionat.

FCSB, două victorii succesive în campionat după 3 luni

De la revenirea sa, la FCSB, Laurențiu Reghecampf a câștigat meciurile cu Oțelul (1-0) și cu Voluntari (2-1). Ambele la limită, la capătul unor prestații lipsite de strălucire. Chiar și așa, e de remarcat faptul că e pentru prima dată, după 3 luni, când FCSB leagă două victorii în campionat.

Ca să vedem când a mai avut echipa două partide câștigate la rând, în Superliga noastră, trebuie să ne întoarcem până în luna iulie. Atunci, în primele două etape din actualul sezon, FCSB a trecut de FC Argeș (2-0) și de Csikszereda (2-0). Ulterior însă, până la revenirea lui „Reghe“, formația bucureșteană a avut un bilanț dezolant cu Baciu în campionat: o victorie, trei egaluri, patru înfrângeri.

După cele două victorii cu Reghecampf, FCSB a revenit în zona de play-off, pe locul 6, unde nu mai fusese din etapa a 7-a a Superligii.