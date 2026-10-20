FCSB, șanse de 1% pentru un miracol! Specialiștii dau două favorite la titlu în Superliga

FCSB, șanse de 1% pentru un miracol! Specialiștii dau două favorite la titlu în Superliga Superliga
SPORT.RO
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FCSB s-a impus în fața lui FC Voluntari, scor 2-1, într-un meci jucat în deplasare, din runda a 12-a a Superligii.

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Golurile roș-albaștrilor au fost marcate de Arnold Garita (27') și Alexandru Stoian (85'), în timp ce ilfovenii au înscris prin Remus Gutea (59').

Dinamo și Universitatea Craiova, favorite la titlu în opinia specialiștilor!

În urma acestui rezultat, FCSB a urcat pe locul șase, ultimul care asigură prezența în play-off, dar este în continuare departe de lupta pentru titlu

Multe voci importante din fotbalul românesc spun deja că lupta pentru campionat se va da între Dinamo, Rapid și Universitatea Craiova în acest sezon, iar specialiștii de la Football Meets Data îi dau echipei lui Gigi Becali șanse de 1% pentru o revenire miraculoasă.

După etapa a 12-a, Universitatea Craiova și Dinamo sunt favoritele pentru campionat, cu șanse de 37%. Rapid este pe locul trei, cu 17%, urmată de Universitatea Cluj, cu 6%, potrivit unui grafic prezentat de FMD pe Twitter.

Niciodată de când sunt eu în fotbal, de 23 de ani, nu am fost așa de dezamăgit ca acum. Nu mai am încredere în joc. Nu vreau să spun părerea pe care o am, probabil să afecteze echipei. Probabil să nu am dreptate, că așa mi-a zis Reghe. Ceea ce am declarat eu la emisiune, mi a spus că nu am dreptate și că o să văd”, a spus Gigi Becali, la Digi Sport, după meciul de la Voluntari.

FCSB a urcat pe loc de play-off după victoria cu Voluntari

Confruntarea de la Voluntari a început cu ocazii la ambele porți. Portarul Jurhar a respins șutul expediat de Radunovic în minutul 3, iar gazdele au replicat prin execuția lui Schieb, în minutul 6. Un minut mai târziu, Haruț a intervenit salvator de pe linia porții la șutul lui Miculescu.

Scorul a fost deschis în minutul 27 de Garita, din pasa lui Radunovic, după ce tot atacantul camerunez trimisese pe lângă poartă în minutul 22. Același Garita a mai trimis o dată mingea în plasă în minutul 34, dar reușita a fost anulată pentru ofsaid.

În repriza a doua, ilfovenii au restabilit egalitatea în minutul 59, prin Guțea, care a punctat cu un șut la colțul scurt. Trupa lui Florin Pîrvu a fost aproape de a prelua conducerea în minutul 70, când Babic a nimerit bara. În cele din urmă, bucureștenii au dat lovitura în minutul 85: intrat pe teren în locul lui Garita în minutul 78, Stoian a profitat de o greșeală a lui Șuteu și a marcat golul victoriei. Oaspeții au mai avut o oportunitate și în primul minut al prelungirilor, când Boutoutaou a trimis în bară.

În urma acestui rezultat, FCSB a acumulat 18 puncte și ocupă poziția a 6-a în clasament, aflându-se la 11 puncte în spatele liderului Dinamo. De partea cealaltă, FC Voluntari a înregistrat al optulea eșec stagional și se află pe locul 15, cu 8 puncte.

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