FCSB, șanse de 1% pentru un miracol! Specialiștii dau două favorite la titlu în Superliga

Golurile roș-albaștrilor au fost marcate de Arnold Garita (27') și Alexandru Stoian (85'), în timp ce ilfovenii au înscris prin Remus Gutea (59').

Dinamo și Universitatea Craiova, favorite la titlu în opinia specialiștilor!

În urma acestui rezultat, FCSB a urcat pe locul șase, ultimul care asigură prezența în play-off, dar este în continuare departe de lupta pentru titlu.

Multe voci importante din fotbalul românesc spun deja că lupta pentru campionat se va da între Dinamo, Rapid și Universitatea Craiova în acest sezon, iar specialiștii de la Football Meets Data îi dau echipei lui Gigi Becali șanse de 1% pentru o revenire miraculoasă.

După etapa a 12-a, Universitatea Craiova și Dinamo sunt favoritele pentru campionat, cu șanse de 37%. Rapid este pe locul trei, cu 17%, urmată de Universitatea Cluj, cu 6%, potrivit unui grafic prezentat de FMD pe Twitter.

„Niciodată de când sunt eu în fotbal, de 23 de ani, nu am fost așa de dezamăgit ca acum. Nu mai am încredere în joc. Nu vreau să spun părerea pe care o am, probabil să afecteze echipei. Probabil să nu am dreptate, că așa mi-a zis Reghe. Ceea ce am declarat eu la emisiune, mi a spus că nu am dreptate și că o să văd”, a spus Gigi Becali, la Digi Sport, după meciul de la Voluntari.