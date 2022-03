Duelul cu Halep mai așteaptă! Emma Răducanu, eliminată în turul trei de la WTA Indian Wells după un meci-maraton. 

Jucătoarea britanică a pierdut în fața Petrei Martic (79 WTA), scor 7-6 (3), 4-6, 5-7, după un meci-maraton care a durat două ore și 49 de minute.

În setul decisiv, campioana de la US Open a făcut break la scorul de 4-4, însă apoi a cedat următoarele trei game-uri și s-a văzut învinsă de Martic în turul trei de la WTA Indian Wells.

În optimi, Petra Martic va juca împotriva Liudmilei Samasonova (32 WTA).

La turneul american, România are două reprezentative, ambele calificate în turul trei: Sorana Cîrstea o are ca adversară pe Anna Kalinskaya, iar Simona Halep o întâlnește pe Cori Gauff.

Martic moves ????

Petra Martic takes out the No.11 seed Raducanu in a marathon match, 6-7(3), 6-4, 7-5!#IndianWells pic.twitter.com/UyWptTUPqm