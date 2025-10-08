Duel românesc la Valencia: cum s-a terminat meciul de aproape trei ore dintre Filip Jianu și Cezar Crețu

Cezar Crețu (24 de ani, 427 ATP) a revenit în circuitul Challenger cu două victorii, în calificările turneului de la Valencia, competiție dotată cu premii în valoare de €181,250.

Pe tabloul principal, sorții au făcut ca ieșeanul Cezar Crețu să îl aibă ca prim oponent pe colegul din echipa națională de Cupa Davis, Filip Jianu (24 de ani, 280 ATP).

Meci de trei seturi între Jianu și Crețu, la Valencia

După trei seturi disputate în două ore și treizeci și șapte de minute, Filip Jianu s-a impus, 6-1, 3-6, 6-4.

Christoph Negritu din Germania (318 ATP) va fi adversarul lui Filip Jianu, în optimile întrecerii desfășurate pe coasta estică a Spaniei.

