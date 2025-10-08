Duel românesc la Valencia: cum s-a terminat meciul de aproape trei ore dintre Filip Jianu și Cezar Crețu

Cezar Crețu (24 de ani, 427 ATP) a revenit în circuitul Challenger cu două victorii, în calificările turneului de la Valencia, competiție dotată cu premii în valoare de €181,250.
Pe tabloul principal, sorții au făcut ca ieșeanul Cezar Crețu să îl aibă ca prim oponent pe colegul din echipa națională de Cupa Davis, Filip Jianu (24 de ani, 280 ATP).
Meci de trei seturi între Jianu și Crețu, la Valencia
După trei seturi disputate în două ore și treizeci și șapte de minute, Filip Jianu s-a impus, 6-1, 3-6, 6-4.
Christoph Negritu din Germania (318 ATP) va fi adversarul lui Filip Jianu, în optimile întrecerii desfășurate pe coasta estică a Spaniei.
Sorana Cîrstea, inspirație pentru Cezar Crețu
Campioană în proba de dublu a turneului WTA 1000 de la Madrid, dar și în proba individuală a competiției de la Cleveland, Sorana Cîrstea a impresionat în 2025, la treizeci și cinci de ani.
Comentându-i performanțele recente, Cezar Crețu a spus următoarele în emisiunea Poveștile Sport.ro:
„Văd și în performanțele ei, mai ales în cele din ultima vreme, o maturitate, o siguranță, o liniște în plus pe care o emană pe teren.
A avut de curând o accidentare care i-a pus pe stop cariera o perioadă, dar a câștigat la Cleveland. Ca dovadă, dacă îți găsești ritmul, liniștea... sunt lucruri pe care ea le-a tot învățat, de-a lungul timpului, a început să le facă mai bine, a învățat din experiențele din trecut.
Sunt convins că perioada actuală e o perioadă frumoasă în care se bucură de tenis. Cine știe cât va mai juca, dar, cu siguranță, trece printr-o perioadă frumoasă,” a declarat Cezar Crețu despre Sorana Cîrstea în emisiunea Poveștile Sport.ro.