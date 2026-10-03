Duel de gală în sferturile de la Beijing! Adversar de top pentru Novak Djokovic

Duel de gală în sferturile de la Beijing! Adversar de top pentru Novak Djokovic Tenis
Alexandru Hațieganu
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Zverev va fi adversarul lui Djokovic în sferturile de finală de la Beijing.

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Novak DjokovicAlexander ZverevTenis ATPBeijing
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Germanul Alexander Zverev, cel mai în formă tenismen în acest sezon, îl va înfrunta pe sârbul Novak Djokovic, fostul lider al circuitului, în sferturile de finală ale turneului ATP 500 de la Beijing.

Alexander Zverev versus Novak Djokovic la Beijing

Zverev l-a învins, sâmbătă, cu uşurinţă în turul al doilea pe modestul jucător chinez Shang Juncheng, locul 250 mondial, transmite AFP, citată de Agerpres

Câştigător al primelor sale două titluri de Mare Şlem în 2026 (Roland Garros şi US Open), Zverev, în vârstă de 29 de ani, numărul 2 mondial şi principal favorit, a trecut rapid de Juncheng, beneficiar al unui wild card, învingându-l în mai puţin de o oră cu un categoric 6-0, 6-3.

Alexander Zverev

  • Alexander zverev uso ger 01
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Succes cu emoții pentru Djokovic

Cu o zi înainte, Djokovic, aflat în prezent pe locul 11 mondial, a trecut greu de un alt chinez, Yunchaokete Bu, locul 104 mondial, cu 4-6, 7-6 (7/2), 6-2.

Sârbul în vârstă de 39 de ani, revenit în circuit în capitala Chinei, la o lună după eliminarea din primul tur la US Open, rămâne neînvins la turneul de la Beijing, pe care l-a câştigat de şase ori în tot atâtea participări (2009, 2010, 2012, 2013, 2014 și 2015).

Aceasta va fi a 15-a întâlnire dintre Djokovic şi Zverev din 2017 încoace, sârbul conducând cu 9-5. Ultimul lor meci a avut loc în iunie 2025, în sferturile de finală de la Roland Garros, când Djokovic s-a impus în patru seturi.

Novak Djokovic

  • Novak djokovic srb ao 2026 editie
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Rezultate consemnate sâmbătă în optimile de finală ale turneului ATP 500 de la Beijing:

  • Alexander Zverev (Germania/N.1) - Shang Juncheng (China) 6-0, 6-3
  • Daniil Medvedev (Rusia/N.3) - Jan-Lennard Struff (Germania) 6-4, 6-3
  • Alex De Minaur (Australia/N.5) - Quentin Halys (Franţa) 3-6, 7-6 (7/5), 7-5
  • Andrei Rublev (Rusia) - Roman Safiulin (Rusia) 6-2, 3-6, 6-4
  • Francisco Cerundolo (Argentina) - Jakub Mensik (Cehia/N.8) 6-3, 6-3
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