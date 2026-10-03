Duel de gală în sferturile de la Beijing! Adversar de top pentru Novak Djokovic

Germanul Alexander Zverev, cel mai în formă tenismen în acest sezon, îl va înfrunta pe sârbul Novak Djokovic, fostul lider al circuitului, în sferturile de finală ale turneului ATP 500 de la Beijing.

Alexander Zverev versus Novak Djokovic la Beijing

Zverev l-a învins, sâmbătă, cu uşurinţă în turul al doilea pe modestul jucător chinez Shang Juncheng, locul 250 mondial, transmite AFP, citată de Agerpres.

Câştigător al primelor sale două titluri de Mare Şlem în 2026 (Roland Garros şi US Open), Zverev, în vârstă de 29 de ani, numărul 2 mondial şi principal favorit, a trecut rapid de Juncheng, beneficiar al unui wild card, învingându-l în mai puţin de o oră cu un categoric 6-0, 6-3.