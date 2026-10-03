"Câştigarea Ligii Campionilor este ceva extraordinar, cred că este visul oricui. Este o competiţie atât de importantă, încât se simte impactul ei. Există o mare diferenţă între un meci de campionat şi unul din Liga Campionilor.

Nu contează dacă este vorba despre faza grupelor sau despre optimile de finală: există o mare diferenţă în ceea ce priveşte motivaţia individuală a jucătorului, precum şi motivaţia echipei", a afirmat tehnicianul campioanei din Serie A, citat de Agerpres.

Cristi Chivu: ”Câștigarea UCL? Ceva extraordinar, visul oricui”

"Este dificil, deoarece nu există o reţetă care să garanteze câştigarea Ligii Campionilor. Banii nu pot cumpăra un titlu în Liga Campionilor, şi nici ideile.

Este vorba despre o combinaţie de factori care, într-un anumit moment al sezonului, dar târziu, probabil în luna martie, te fac să înţelegi care îţi este nivelul. Este destul de uşor să numeşti favorita pe hârtie, însă a prezice cine va merge până la capăt şi va reuşi cu adevărat nu este deloc simplu", a adăugat Chivu, care ca jucător a câştigat Liga Campionilor cu Inter în 2010.

"Am ajuns în punctul în care mă gândesc la ce urmează. Ştiu unde am ajuns, ştiu care îmi este responsabilitatea şi ştiu ce înseamnă să porţi o responsabilitate atât de uriaşă, dar, mai presus de toate, ştiu că am o responsabilitate faţă de jucătorii mei.

Îmi doresc să creez ceva durabil, ceva ce va lăsa o amprentă semnificativă asupra istoriei acestui club minunat, şi muncesc pentru asta. Am obiective pe termen scurt de atins, întrucât nu privesc niciodată prea departe în viitor", a spus fostul internaţional român.

"Să începi cu paşi mici şi să-ţi atingi obiectivele îţi permite să visezi la mai mult. Îmi doresc doar sănătate pentru mine şi pentru jucătorii mei. Vreau doar să ne păstrăm aceeaşi energie şi intensitate în anumite momente, să continuăm să progresăm în fiecare zi, cu toţii, inclusiv eu. Vrem să fim cea mai bună versiune a noastră sau cea mai bună versiune a ceea ce am fost în ziua precedentă", a continuat el.