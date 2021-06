Novak Djokovic cucereste din nou Parisul si se apropie la un Grand Slam de recordul lui Federer si Nadal, dar se gandeste la retragere?! "Sper sa mai joc aici o data sau de doua ori!" 

Novak Djokovic a declarat ca spera sa mai joace la Roland Garros o data sau de doua ori, pana la retragerea din tenis.

Novak Djokovic a cucerit titlul de Grand Slam cu numarul 19 al carierei, dupa o finala castigata in 5 seturi, scor 6-7, 2-6, 6-3, 6-2, 6-4 in dauna grecului Stefanos Tsitsipas, la capatul a 4 ore si 11 minute de joc. Incepand de luni, 14 iunie, Tsitsipas va urca pe cea mai inalta pozitie ocupata vreodata in ierarhia mondiala, locul 4, dar luminile reflectoarelor se indreapta, inevitabil, catre Novak Djokovic.

Sarbul a devenit primul tenismen din Era Open care castiga de cel putin 2 ori fiecare dintre cele 4 turnee de mare slem ale anului: Australian Open, Roland Garros, Wimbledon si US Open. Mai mult decat atat, cu Wimbledonul dupa colt, Djokovic se poate gandi la egalarea recordului all-time al turneelor de mare slem castigate, aflandu-se la doar un trofeu in spatele elvetianului Roger Federer si spaniolului Rafael Nadal.

"Pot sa spun ca cea mai mare motivatie a mea sunt cei doi copii ai mei si familia mea, care a fost aici alaturi de mine. Simt mult sprijin, multa iubire, fara de care nu ar fi posibil sa reusesc aceste lucruri. E un efort de echipa, sunt foarte mandru, multumit si fericit. As vrea sa nu ma opresc aici si sper sa pot continua sa joc si sa ne mai vedem la Roland Garros macar o data sau de doua ori," a declarat Novak Djokovic in discursul campionului tinut in ceremonia de premiere organizata pe Arena Philippe-Chatrier.

"A fost o saptamana grozava, as vrea sa le multumesc fanilor greci care au venit si echipei mele, care m-a sustinut constant si m-au ajutat sa imi urmaresc visele. E o calatorie lunga, care presupune mult efort in fiecare zi, dar performantele lui Novak Djokovic ma inspira. Sper ca, intr-o buna zi, sa reusesc si eu macar jumatate din ce a facut el deja," a declarat Stefanos Tsitsipas in discursul invinsului.

"Simt ca mi-am iesit din ritm si nu stiu de ce. A fost foarte ciudat. Din senin, am simtit ca corpul meu e rece, ca si cum as fi iesit din febra meciului. A fost dificil sa reintru in ritm, mi-am pierdut putin jocul si mi-as dori sa inteleg de ce mi s-a intamplat asta. A fost o buna oportunitate de a castiga un Grand Slam," a declarat Stefanos Tsitsipas, vizibil suparat la conferinta de presa.