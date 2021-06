"Campionii pandemiei!" Doi medici din prima linie i-au adus trofeul de campion lui Novak Djokovic la Paris! Intregul public a ovationat momentul emotionant

Doi medici din prima linie au adus in Arena Philippe Chatrier trofeul de campion, acordat sarbului Novak Djokovic.

Ceremonia de premiere organizata dupa finala jucata timp de 4 ore si 11 minute de Novak Djokovic si Stefanos Tsitsipas nu s-a incheiat fara o sumedenie de momente emotionante.

In discursul sau, Stefanos Tsitsipas a afirmat ca ar fi multumit daca va ajunge in viitor sa castige jumatate din trofeele pe care Novak Djokovic le are in palmares, declarandu-se inspirat de sportivitatea sarbului.

Mai tarziu, Djokovic a asigurat publicul francez ca va mai participa o data sau de doua ori la Roland Garros inainte de a se retrage, insa unul dintre cele mai emotionante clipe a fost asigurat de Saria si Philippe, doi medici din prima linie care au luptat zilnic impotriva raspandirii coronavirusului.

Eforturile depuse de Saria, infirmiera si Philippe, medic generalist au fost omagiate de oficialii Roland Garros, care le-au acordat ocazia de a fi cei care aduc in scena trofeul acordat campionului Novak Djokovic.

Intrarea medicilor in Arena Philippe Chatrier a fost primita cu urale de cei aproximativ 5000 de spectatori prezenti in tribunele celui mai mare stadion din complexul Roland Garros.