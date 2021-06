Sa o opreasca cineva! Barbora Krejcikova a castigat tot ce se putea la Roland Garros si a reusit o performanta istorica, neatinsa in ultimii 21 de ani

Barbora Krejcikova a castigat ambele probe feminine ale turneului de la Roland Garros 2021.

Barbora Krejcikova a devenit prima jucatoare care cucereste trofeul in ambele probe feminine ale turneului de la Roland Garros. Jucatoarea din Republica Ceha a castigat turneul de dublu, alaturi de Katerina Siniakova, dupa o finala in care le-au invins pe Iga Swiatek si Bethanie Mattek-Sands, scor 6-4, 6-2.

Sambata, 12 iunie, Krejcikova devenea (33 WTA) in premiera campioana de turneu de mare slem in proba de simplu, dupa ce o invingea pe Anastasia Pavlyuchenkova (32 WTA) in 3 seturi, 6-1, 2-6, 6-4.

Performanta nu a mai fost atinsa de 21 de ani, cand Mary Pierce o invingea in finala de simplu pe Conchita Martinez, scor 6-2, 7-5, pe cand in proba de dublu se impunea, alaturi de Martina Hingis, in defavoarea perechii Virginia Ruano / Paola Suarez, scor 6-2, 6-4.

Barbora Krejcikova este doar a saptea femeie care semneaza performanta de a castiga ambele probe ale aceluiasi turneu de mare slem si se inscrie intr-un club select, alaturi de Billie Jean King, Margaret Court, Chris Evert, Virginia Ruzici, Martina Navratilova si Mary Pierce.

The Czechs defeat Swiatek/Mattek-Sands 6-4 6-2 to claim Grand Slam title number three as a team ???????????? ????: @rolandgarrospic.twitter.com/XplQ7ccfs6 — wta (@WTA) June 13, 2021