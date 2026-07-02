VIDEO Djokovic, prea bine dispus pentru britanici, la Wimbledon: farsa făcută unei copile de mingi a provocat reacții mixte

Djokovic, prea bine dispus pentru britanici, la Wimbledon: farsa făcută unei copile de mingi a provocat reacții mixte Tenis
Marcu Czentye
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Novak Djokovic a făcut ceea ce poate fi numită o glumă inofensivă, dar nu și în viziunea unor britanici.

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Novak DjokovicStefanos TsitsipasWimbledon 2026Tenis ATP
Din articol

Novak Djokovic (39 de ani, 8 ATP) nu a fost puternic testat în turul secund al competiției de mare șlem de la Wimbledon, în care i-a lăsat doar nouă game-uri fostului număr 3 mondial, Stefanos Tsitsipas, într-o partidă încheiată în doar 100 de minute.

6-3, 6-4, 6-2 a fost scorul prin care jucătorul din Belgrad și-a asigurat calificarea în turul trei al întrecerii, iar nivelul moderat al provocării primite pe teren i-a permis sportivului din Serbia să se țină de glume.

Novak Djokovic s-a prefăcut că ar fi fost tăiat de o copilă de mingi care îl ajuta să scape de o etichetă

Într-o pauză de odihnă, 'Nole' i-a cerut unei copile de mingi să îi taie o etichetă a tricoului pe care îl purta. După ce aceasta a reușit să taie eticheta, Djokovic a mimat durerea, prefăcându-se că ar fi fost tăiat cu foarfeca.

Copila de mingi s-a speriat, inevitabil, nedorindu-și să ajungă în primele pagini ale ziarelor pentru o greșeală de acest fel. Instant, Djokovic a zâmbit și a asigurat-o că totul este în regulă, însă nu toată lumea a gustat farsa pusă la cale de sârb.

După încheierea partidei, Novak Djokovic și-a cerut scuze pentru gluma făcută. „Nu a fost cea mai bună glumă, știu, îmi pare rău. Am fost destul de relaxat pe teren și am avut chef de glume,” a declarat Djokovic, după meci, confirmând și faptul că Stefanos Tsitsipas nu l-a testat suficient de serios pentru a avea emoții pentru calificare.

Novak Djokovic

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Djokovic, fără titlu de mare șlem de la US Open 2023

Novak Djokovic nu a mai ieșit câștigător într-un turneu de mare șlem, în ultimii doi ani și jumătate.

'Nole' a jucat însă două finale în acest interval, cedate la Wimbledon 2024, respectiv Australian Open 2026. Ambele ultime acte au fost pierdute în fața spaniolului Carlos Alcaraz.

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