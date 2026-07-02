GALERIE FOTO Wimbledon 2026 | Poate prea sincer? Ce a declarat Djokovic despre Tsitsipas, după ce l-a bătut cu 3-0 la seturi

Wimbledon 2026 | Poate prea sincer? Ce a declarat Djokovic despre Tsitsipas, după ce l-a bătut cu 3-0 la seturi Tenis
Marcu Czentye
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Novak Djokovic a vorbit despre declinul grecului Stefanos Tsitsipas, după ce l-a eliminat din ediția 2026 a turneului de la Wimbledon.

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Din articol

La 39 de ani, numărul 8 mondial, sârbul Novak Djokovic a ajuns în turul trei al competiției de mare șlem de la Wimbledon pierzând un singur set în primele două runde.

Yibing Wu și Stefanos Tsitsipas au fost adversarii depășiți de jucătorul din Belgrad, scor 3-1, respectiv 3-0 la seturi.

Djokovic observă lipsa de încredere a lui Tsitsipas: „Nu e în cea mai bună formă, e evident.”

Grecul Stefanos Tsitsipas, număr 3 ATP, în urmă cu jumătate de deceniu, actualmente, număr 87 mondial, a câștigat doar nouă game-uri împotriva lui 'Nole', care s-a impus în doar 100 de minute de joc, scor 6-3, 6-4, 6-2.

Primul duel pe iarbă între Novak Djokovic și Stefanos Tsitsipas a venit la cinci ani și o lună de la finala Roland Garros 2021, în care Tsitsipas a pierdut dramatic în fața sârbului, după ce a condus cu 2-0 la seturi.

Întrebat despre decăderea grecului, Djokovic s-a pronunțat asupra modului în care parcursul sportiv al lui Tsitsipas s-a schimbat, în ultimii ani, în conferința de presă organizată după meci.

Djokovic, pentru a 21-a oară pe tabloul principal de la Wimbledon. Prima participare a fost în 2005

„Stefanos nu e în cea mai bună formă, așa cum se întâmpla când era între primii cinci în lume și juca finale de turnee de mare șlem. Lucrul acesta e evident.

S-a putut simți că, în câteva momente importante, a ratat lovituri pe care nu le rata, în mod normal. Acesta e tenisul. Când joci la cel mai înalt nivel, dacă nu ai încrederea necesară, începi să te gândești prea mult la lovituri și nu ești suficient de confortabil pentru a alege cele mai bune lovituri în momentele potrivite.

Cred că încă își caută încrederea pentru a ajunge la nivelul dorit, la care a fost pentru mulți ani. Cred că eu mi-am ridicat nivelul, iar el nu a jucat cât de bine ar putea. A fost suficient pentru o victorie în minimum de seturi,” s-a pronunțat Novak Djokovic, după calificarea în turul trei al ediției 2026 a turneului de la Wimbledon.

Novak Djokovic

  • Novak djokovic wimbledon 2026 1
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Djokovic - Fonseca, posibilă optime la Wimbledon. Sârbul își dorește revanșa

Francezul Arthur Rinderknech (28 ATP) va fi adversarul pe care Novak Djokovic îl va avea în al treilea tur la Wimbledon.

În optimile de finală, 'Nole' ar putea avea oportunitatea unei dulci revanșe împotriva brazilianului Joao Fonseca, jucător care l-a eliminat în turul trei al întrecerii de la Roland Garros, după ce sârbul a condus cu 2-0 la seturi.

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  • Rezumatul meciului Djokovic - Tsitsipas, 6-3, 6-4, 6-2
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