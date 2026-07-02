Benzar evolua la gruparea din județul Sibiu din ianuarie 2025.

Daniel Benzar (28 de ani), atacant cu 16 meciuri și 6 goluri în toate competițiile pentru FCSB, a semnat prelungirea înțelegerii cu CSC Șelimbăr din Liga 2.

”Decarul rămâne la Șelimbăr ! 🥇

Daniel Benzar a semnat prelungirea contractului cu echipa noastră !

Ne bucurăm să te avem în continuare alături de noi și îți dorim mult succes în tricoul călăreților !”, a postat CSC 1599 Șelimbăr.

Extremă sau atacant central care a jucat la FCSB în sezoanele 2017-2018 și 2018-2019, fratele mai mic al lui Romario Benzar a marcat pentru fosta campioană în Superligă (3 goluri), în Cupa României (2 goluri) și în cupele europene (1 gol).

FCSB l-a împrumutat, pe rând, la Academica Clinceni, FC Voluntari și Dunărea Călărași, după care fotbalistul a mai jucat și la Rapid înainte de a reveni în orașul natal, la Poli Timișoara, de care s-a despărțit în 2023.

CSC Șelimbăr începe seria meciurilor de pregătire

Pentru CSC Șelimbăr urmează primul amical al verii.

Partida de pregătire cu ASA Târgu Mureș, tot din divizia secundă, se va juca sâmbătă, de la ora 11:00, pe stadionul din Cisnădie.