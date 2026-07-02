VIDEO A salvat degeaba șapte mingi de meci, după care s-a prăbușit nervos: reacția nesportivă a campioanei de la Roland Garros

A salvat degeaba șapte mingi de meci, după care s-a prăbușit nervos: reacția nesportivă a campioanei de la Roland Garros Tenis
Marcu Czentye
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Campioană la Roland Garros, Mirra Andreeva a părăsit competiția de la Wimbledon după turul al doilea.

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Wimbledon 2026Mirra AndreevaBarbora KrejcikovaTenis WTA
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Se spune, în lumea tenisului, că dubla Roland Garros - Wimbledon este una dintre cele mai dificil de reușit, iar Mirra Andreeva (19 ani, 5 WTA) confirmă teoria, în acest an.

Tranziția într-un timp scurt între cele două suprafețe de joc nu este la îndemâna oricui, dar nici sorții nu au ajutat-o prea mult pe tânăra jucătoare din Federația Rusă.

Campioană la Roland Garros, Mirra Andreeva a părăsit Wimbledonul după turul doi

În a doua rundă a competiției, Mirrei Andreeva i-a fost prezentată provocarea de a o înfrunta pe Barbora Krejcikova (30 de ani, 38 WTA), dublă campioană de Grand Slam și câștigătoare la Wimbledon, în 2024.

Partida a fost dramatică, cu sportiva din Republica Cehă reușind să revină de la 0-1 la seturi și izbutind să încheie partida deși și-a văzut nu mai puțin de șapte mingi de meci salvate de rusoaică.

Pe fond nervos, Andreeva și-a aruncat racheta în aer, imediat după încheierea meciului

După 2 ore și 44 de minute, Krejcikova s-a impus, 4-6, 7-5, 6-4, dar nu înainte de a rata șapte mingi de meci procurate într-un singur game; la scorul de 5-4 în decisiv, Andreeva a făcut break-ul după opt egalități la patruzeci, într-unul dintre cele mai spectaculoase game-uri văzute în primele trei zile de concurs la Wimbledon.

Exasperată după ce a văzut că Barbora Krejcikova și-a păstrat suficientă luciditate pentru a converti a opta minge de meci, Mirra Andreeva nu a putut suporta frustrarea și a aruncat racheta în aer, în direcția băncii de odihnă, de îndată ce a notat că a fost eliminată din competiție.

Andreeva a plâns la conferința de presă: „O să am nevoie de câteva zile ca să trec peste acest meci.”

Prăbușirea nervoasă a rusoaicei a fost vizibilă și în cadrul conferinței de presă organizate după meci, când Andreeva nu și-a putut stăpâni lacrimile, în fața jurnaliștilor.

„Nu a mers cum mi-aș fi dorit. Barbora e învingătoarea. Cred că o să am nevoie de câteva zile ca să trec peste acest meci,” a declarat Andreeva, moment în care a început să plângă.

„Îmi pare rău. Da, o să dureze ceva, după care mă voi întoarce la antrenamente pe hard. Nu știu la ce turnee urmează să joc, trebuie să vorbesc cu echipa,” a adăugat Andreeva, ștergându-și lacrimile.

Barbora Krejcikova bifează în acest an a șasea participare pe tabloul principal al turneului de la Wimbledon.

Exceptând ediția din 2024, când a ieșit campioană, Krejcikova nu a depășit niciodată faza optimilor de finală ale competiției.

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  • Rezumatul meciului Barbora Krejcikova - Mirra Andreeva 4-6, 7-5, 6-4
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