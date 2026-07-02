Se spune, în lumea tenisului, că dubla Roland Garros - Wimbledon este una dintre cele mai dificil de reușit, iar Mirra Andreeva (19 ani, 5 WTA) confirmă teoria, în acest an.

Tranziția într-un timp scurt între cele două suprafețe de joc nu este la îndemâna oricui, dar nici sorții nu au ajutat-o prea mult pe tânăra jucătoare din Federația Rusă.

Campioană la Roland Garros, Mirra Andreeva a părăsit Wimbledonul după turul doi

În a doua rundă a competiției, Mirrei Andreeva i-a fost prezentată provocarea de a o înfrunta pe Barbora Krejcikova (30 de ani, 38 WTA), dublă campioană de Grand Slam și câștigătoare la Wimbledon, în 2024.

Partida a fost dramatică, cu sportiva din Republica Cehă reușind să revină de la 0-1 la seturi și izbutind să încheie partida deși și-a văzut nu mai puțin de șapte mingi de meci salvate de rusoaică.

Pe fond nervos, Andreeva și-a aruncat racheta în aer, imediat după încheierea meciului

După 2 ore și 44 de minute, Krejcikova s-a impus, 4-6, 7-5, 6-4, dar nu înainte de a rata șapte mingi de meci procurate într-un singur game; la scorul de 5-4 în decisiv, Andreeva a făcut break-ul după opt egalități la patruzeci, într-unul dintre cele mai spectaculoase game-uri văzute în primele trei zile de concurs la Wimbledon.

Exasperată după ce a văzut că Barbora Krejcikova și-a păstrat suficientă luciditate pentru a converti a opta minge de meci, Mirra Andreeva nu a putut suporta frustrarea și a aruncat racheta în aer, în direcția băncii de odihnă, de îndată ce a notat că a fost eliminată din competiție.