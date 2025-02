Anastasia Potapova (23 de ani) a anunțat că se va întoarce la Cluj-Napoca, după ce a ieșit câștigătoare a ediției 2025 a Openului Transilvaniei.

Potapova a ratat avionul pentru Doha, după finala Transylvania Open 2025

Succesul a venit la pachet cu o dezamăgire asumată de jucătoarea din Federația Rusă: abandonul din competiția WTA 1000 de la Doha. „Din păcate, din cauza programării - nu e vina turneului, era știut dinainte -, finala a început la ora 17, iar singurul zbor care mă putea duce la Doha era fixat pentru ora 21.

Nu am reușit să îl prind, dar am decis, alături de echipă, că să câștig un turneu e mai important decât să joc în primele tururi la Doha, unde aveam de jucat în aceeași zi în care ajungeam. Am hotărât că nu merită,” a dezvăluit Potapova, în ultima conferință de presă susținută la Cluj-Napoca.