Dilema care a pus internetul pe jar: CE CULOARE ARE MINGEA DE TENIS? Chiar si marele Federer a intrat in dezbatere

Internetul a reusit din nou sa imparta omenirea in doua tabere.

Pele sau Maradona? Messi sau Ronaldo? Sampras sau Agassi? Federer sau Nadal? Internetul obisnuieste sa imparta lumea in tabere cand vine vorba de sport. Acum, omenirea are un nou subiect de contradictie: ce culoare are mingea de tenis?

Si e dezbatere serioasa, cu zeci de mii de mesaje. Chiar si marele Federer a intrat in joc. Unii sustin ca e galbena, altii ca e verde. Fiecare are argumentul lui.

"Sunt galbene, nu?", raspunde Federer la intrebarea unui fotoreporter. "Eu cred ca sunt verzi, fiul meu zice ca sunt galbene", a continuat jurnalistul. "Sunt galbene", a replicat numarul 1 ATP!



"Daca Federer zice ca sunt galbene, atunci sunt galbene!" au urmat reactiile pe Twitter.

"Iarba de la Wimbledon e verde, ce sens ar avea ca si mingile sa fie verzi?", scrie cineva.

Exista si oameni care il contrazic pe marele Federer. "Mingile de tenis sunt verzi. De ce e asta o intrabre? Roger Federer greseste".

Florescent Yellow! ????????‍♂️ — Bhav Virdee (@bvirdee_twt) March 21, 2018

OKAY ITS OFFICIAL MY DAD JUST ASKED @rogerfederer IF TENNIS BALLS ARE YELLOW OR GREEN AND HE SAID THEY ARE YELLOW pic.twitter.com/EXdXRr0oFa — Delaney Dold (@delaneyanndold) March 19, 2018

Who in the right mind thinks tennis balls are green!??? THEY YELLOW!!! — Molly (@MollyyCS) March 21, 2018





if roger says they're yellow, theyr yellow ???????? pic.twitter.com/anh3Hb8tWl — narelle (@ensquaredx2) March 19, 2018

Tennis balls are green. — Hanayo Koizumi (@lizertoast) March 21, 2018





Tennis balls are green. Why is this a question. Roger Federer is wrong. https://t.co/R93wElqjAq — Audra (@audra_spiven) March 20, 2018





Photoshop says closer to green. Computers are smarter than people. Deal with it yellow crowd. pic.twitter.com/h7IAUdItRX — James Dator (@James_Dator) March 20, 2018



In urma cu ceva timp, internetul era diviziat in urma unei probleme asemanatoare. O rochie de culoare alba si aurie (sau neagra si albastra??) genera discutii interminabile.

Atunci, Stephen Westland, profesor in stiinta culorilor si tehnlogie de la Universitatea din Leeds avea o explicatie clara. "Nu vedem cu totii culorile in acelasi fel. Pe mine ma surprinde ca astfel de dezbateri nu se intampla mai des. Este posibil ca oamenii sa vada la culori diferite cand se uita la acelasi lucru pentru ca e imposibil sa stii ce e in mintea cuiva", a spus el.

"Culoarea mingii de tenis e la granita dintre culor si ar fi aproape imposibil sa decizi daca este verde-galbuie sau galben-verzulie. Totusi, daca imi ceri sa spun o culoare nu as avea o problema in a alege una din variante deoarece sunt sanse 50-50 sa am dreptate.

Sunt si alte variabile. Lumina poate sa conteze si sa ii induca cuiva imaginea de verde sau galben. Si apoi, oamenii sunt pur si simplu diferiti. Nu doar persoanele cu daltonism vad altfel culorile. Toti oamenii vad in felul lor culorile, mai ales pe cele de la granita cu alte culori", spune si Prof. Dr. Mark Fairchild, directorul programului de stiinte ale culorilor de la Institutul Rochester pentru Tehnologie.



Si? Pana la urma? Ce culoare are mingea de tenis? :)