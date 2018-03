Reactia Simonei Halep, dupa victoria cu Dodin: "A fost un meci nebun!" Mesaj pentru Radwanska

Simona Halep s-a calificat in turul 3 la Miami dupa trei seturi nebune cu Ocean Dodin.

Simona s-a calit deja in dueluri tari, duse pana la extrem in setul al treilea.

"Am avut multe meciuri grele, sunt obisnuita. Am vrut doar sa raman concentrata pana la final, sa nu renunt. La final am castigat. Am luptat pana la final, asta e tot ce conteaza. E greu sa joci impotriva unei astfel de adversare, a lovit puternic, nu stiai unde trimite mingea. Am incercat sa stau bine pe picioare si sa o fac sa se miste mai mult. Avea probleme cand lovea din alergare si am incercat sa o alerg mai mult.

Va trebui s afiu mai agresiva cu Aga, sa gasesc unghiuri, sa deschid terenul, sa o imping in spatele terenului. Fiecare meci e greu, e diferit.

Azi a fost un meci nebun, nu stiam de unde vine mingea, a trebuit sa fiu concentrata la fiecare punct, la fiecare lovitura, a fost foarte greu. Dar am castigat si sunt fericita", a spus Simona.

Simona Halep, numarul unu mondial, s-a calificat in turul al treilea al turneului WTA de la Miami (Florida), dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari, invingand-o greu, in trei seturi, 3-6, 6-3, 7-5, pe frantuzoaica Oceane Dodin, intr-o partida disputata joi.

Halep (26 ani), principala favorita a competitiei, si-a asigurat un cec in valoare de 47.170 dolari si 65 de puncte WTA, iar in turul urmator o va infrunta pe poloneza Agnieszka Radwanska, cap de serie numarul 30, care a dispus la randul ei, 6-3, 7-6 (7/4), de belgianca Alison Van Uytvanck.

De mentionat ca Oceane Dodin (21 ani, locul 98 WTA) a participat la acest turneu din postura de lucky loser.