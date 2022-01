„Era pregătit să stea acasă.” Un coleg din ATP dezvăluie: „Dacă nu ar fi primit scutirea, Djokovic nu s-ar fi dus.”

Tenismenul canadian, Vasek Pospisil (134 ATP), care a înființat alături de Novak Djokovic Asociația Jucătorilor Profesioniști de Tenis - acronim englezesc, PTPA - declară în premieră că liderul ATP ar fi fost hotărât să stea acasă, în cazul în care oficialii Australian Open nu i-ar fi oferit o scutire medicală.

Liderul ATP a călătorit înspre Australia în 4-5 ianuarie, moment care a precedat un scandal de proporții nebănuite, care a afectat atât lumea sportului, cât și scena politică din Australia.

„Novak nu s-ar fi dus niciodată în Australia dacă nu ar fi primit o scutire medicală pe baza căreia să intre legal în țară. A primit-o, de aici decizia inițială a judecătorului Kelly. Ar fi sărit peste Australian Open și ar fi stat acasă alături de familie.

Nimeni nu ar fi vorbit despre acest haos. A fost o agendă politică în joc, având în vedere alegerile care urmează, iar acest lucru nu putea fi mai evident. Nu e vina lui. Nu și-a forțat intrarea în țară și nu a urmărit propriile reguli. Era pregătit să stea acasă,” a scris Vasek Pospisil într-un mesaj pe Twitter, declarație plauzibilă, având în vedere că Djokovic a ratat șansa de a petrece Crăciunul alături de familie în timpul acestui scandal.

Vasek Pospisil, who created the PTPA with Djokovic and spent time with him in Belgrade in December, says Djokovic was “ready to stay home” from #AusOpen had he not gotten an exemption. pic.twitter.com/edpsLrEPzg

În completare, tenismenul ucrainean Sergiy Stakhovsky, faimos pentru o victorie semnată în defavoarea lui Roger Federer la Wimbledon 2013 a catalogat această zi ca fiind foarte tristă în istoria tenisului.

„E trist când politica bate bunul simț. Legea e una pentru toți, dar interpretările sunt diferite pentru toți. E rușinos să ataci un om pe baza credințelor lui, care sunt diferite de ale altora,” a punctat Stakhovsky.

A very sad day in history of tennis. It’s sad when politics beat common sense…The law is one for all, but interpretations are different for all. Shameful to target one because of his believes, which are different from others.