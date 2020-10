"E clar ca in momentul de fata sunt mai bun decat Novak Djokovic!" | Rafael Nadal a facut declaratia care ii va innebuni pe fanii liderului ATP 

Rafael Nadal crede ca performantele semnate de el si Roger Federer sunt cele mai impresionante din istoria tenisului.

Regasit la egalitate cu Roger Federer in fruntea clasamentului all-time care masoara turneele de mare slem adjudecate, Rafael Nadal a subliniat ca acum nu este momentul pentru analize si comparatii intre marele top 3 al tenisului masculin.

Cu toate acestea, tenismenul nascut in Manacor a punctat ca, in momentul de fata, ar fi limpede ca el, alaturi de Roger Federer sunt cei mai buni tenismeni ai istoriei acestui sport.

"Am facut un Roland Garros foarte bun, in conditiile data, progresand de la zi la zi. Am jucat meciul perfect in finala. Pur si simplu, in fiecare zi am concurat suficient de bine pentru a castiga meciurile. In fiecare an vin la Paris, dar nu ma gandesc ca voi castiga. Vin cu speranta de a o face, sigur, dar stiu ca lucrul normal e sa nu reusesc sa-l castig. Lucrul logic e sa nu castigi si vreau sa imi pastrez acest gand mereu. Cum am zis-o in prima zi de concurs, acest Roland Garros a fost cel mai dificil pe care l-am jucat vreodata, in primul rand din cauza conditiilor, iar in al doilea, din cauza pregatirii mele, care a fost practic nula in ceea ce priveste competitiile jucate," a declarat Rafael Nadal.

"Nu stiu ce au insemnat performantele mele, pentru ca nu am avut oportunitatea sa vad nimic. In lumea sportului, e evident ca am reusit ceva important: sa castig unul din cele mai importante turnee pentru a 13-a oara, iar acum sa-l egalez pe Federer. S-a vorbit despre asta mult timp, ati vorbit mai ales voi, jurnalistii. Am ajuns sa egalez un record care parea imposibil de atins. Numerele trebuie analizate de persoanele care cunosc tenisul foarte bine. Sincer, nu imi pasa prea mult, sunt multumit cu cariera mea si, pana azi, e clar ca sunt intre cei mai buni doi jucatori ai istoriei. Vom vedea ce se va intampla in urmatorii ani: ce va face Djokovic, ce va face Federer cand se va intoarce si ce voi face eu. Daca totul merge bine, vom avea timp sa analizam lucrurile acestea atunci cand ne terminam cu totii carierele," a adaugat Rafael Nadal, informeaza Punto de Break.

Actualmente, Rafael Nadal si Roger Federer conduc ierarhia all-time a numarului de Grand Slam-uri castigate, ambii avand 20 in palmares, cu trei mai multe decat ocupantul locului secund, Novak Djokovic.