FOTO Dezvăluire cutremurătoare: multiplul campion elvețian din tenis a încercat să se omoare înainte să câștige la Wimbledon

Dezvăluire cutremurătoare: multiplul campion elvețian din tenis a încercat să se omoare înainte să câștige la Wimbledon Tenis
Alexandru Hațieganu
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Un tenismen din echipa națională a Elveției de Cupa Davis dezvăluie clipele tulburătoare prin care a trecut.

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Leandro RiediTenis ATPsuiciddrama
Din articol

Elvețianul Leandro Riedi (24 de ani, 245 ATP) a fost număr 116 mondial, în vara acestui an, la doi ani distanță de cel mai dur moment trăit în viață.

În data de 21 iunie 2024, tenismenul a vrut să își ia propria viață, după cum a dezvăluit într-o postare tulburătoare, pe Instagram, platformă prin care vrea să normalizeze discuțiile despre problemele de sănătate mintală întâmpinate de oameni.

În 2026, Riedi a ajuns până pe locul 116 în clasamentul ATP

Cu opt titluri de campion în circuitul ITF, Leandro Riedi a trăit în acest an satisfacția de a fi ajuns, în premieră, în optimile de finală ale unui turneu de mare șlem.

Revenirea este uluitoare, având în vedere stările prin care jucătorul din Elveția a trecut, în urmă cu doi ani și jumătate.

Cu trei zile înainte de a câștiga la Wimbledon, în prima runda a calificărilor, un meci contra argentinianului Juan Pablo Ficovich, Leandro Riedi a vrut să comită suicid.

Riedi, intervenție publică, la doi ani după momentul în care a încercat să își ia viața

„21 iunie 2024. O zi pe care nu o voi uita niciodată. În acea zi, viața mea s-a schimbat pentru totdeauna. Am ajuns într-un punct în care am încercat să îmi iau propria viață.

Nu vreau să dezvălui motive și detalii, dar vreau să vorbesc despre acest lucru, pentru că sănătatea mintală este o chestiune care merită mult mai multă atenție.

Pentru multă vreme, m-am luptat cu anxietatea, cu atacuri de panică și am avut bătălii mentale pe care cei din jur nu le puteau vedea.

Am primit ajutor profesional de cea mai înaltă calitate, iar, datorită acestuia și sprijinului oamenilor apropiați, dar și prin multă muncă depusă cu mine însumi, mi-am regăsit, încet-încet, drumul spre revenire,” a punctat Riedi, în prima parte a mesajului publicat pe rețelele sociale.

Tenis ATP

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Jannik Sinner și Carlos Alcaraz / Foto: Imago Images
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„Sănătatea, fericirea și viața mea vor fi întotdeauna pe primul loc”.

„Astăzi sunt extrem de mândru să pot spune că acele gânduri au dispărut. Sunt cu adevărat fericit, recunoscător pentru viața mea și entuziasmat de ceea ce îmi rezervă viitorul.

Această experiență mi-a schimbat perspectiva asupra tuturor lucrurilor. Am învățat că victoriile și succesul nu înseamnă mare lucru dacă nu ești bine cu tine însuți. Sănătatea, fericirea și viața mea vor fi întotdeauna pe primul loc.

Desigur, viața vine în continuare cu propriile lupte. Corpul meu m-a supus multor încercări de-a lungul anilor, prin mai multe operații, accidentări și momente dificile.

Mai am provocări în față, atât din punct de vedere fizic, cât și mental, dar astăzi știu cât de important este să am grijă de mine și să cer ajutor atunci când am nevoie.

21 iunie 2024 va fi întotdeauna o zi pe care o voi purta în suflet. Nu o voi uita niciodată. Să reușesc să ies din acea situație a fost unul dintre cele mai dificile lucruri pe care le-am făcut vreodată. Sunt extrem de mândru de cât de mult am reușit să progresez,” a mai scris Riedi, pe Instagram.

Ottignies și Busan sunt locurile în care Leandro Riedi a câștigat cele mai importante trofee ale carierei, până în prezent, două turnee de calibru ATP Challenger 125.

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