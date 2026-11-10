VIDEO CSM Târgu Mureș-Marosvásárhelyi VSK, pe locul 1 în campionat după ce a bătut Rapidul!

CSM Târgu Mureș-Marosvásárhelyi VSK, pe locul 1 în campionat după ce a bătut Rapidul! Baschet
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Victorie clară a mureșenilor.

TAGS:
csm targu muresMarosvásárhelyi VSKRapidElijah MillerDavid EjahIsiah Osborne
Din articol

CSM Târgu Mureş este noul lider al Ligii Naţionale de baschet masculin, după ce a învins-o clar pe CS Rapid Bucureşti, cu 105-80 (31-16, 22-26, 20-22, 32-16), luni seara, pe teren propriu, într-un meci din etapa a 6-a.

CSM Târgu Mureș - Rapid 105-80, cu Elijah Miller MVP

Elijah Miller a fost MVP-ul gazdelor, cu 31 de puncte, 7 pase decisive.

David Ejah s-a remarcat cu 23 p, 10 recuperări, Isiah Osborne a adăugat 15 p, 3 rec, 3 pd, iar Collin Chase Cooper a contribuit cu 13 p, 7 pd.

Cel mai bun de la Rapid a fost Harrison Thomas Cleary, cu 19 p, 6pd.

Clasamentul din Liga Națională de baschet masculin

1. CSM Târgu Mureş 11 puncte (6 jocuri)

2. CSO Voluntari 11 (6)

3. CS Vâlcea 1924 Râmnicu Vâlcea 11 (6)

4. CSU Sibiu 9 (6)

5. CS Dinamo Bucureşti 9 (5)

... Info: Agerpres

Foto: CSM Târgu Mureș - Marosvásárhelyi VSK

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Ce a provocat, de fapt, oprirea Unității 1 de la Cernavodă. Ministrul Energiei: „N-a fost o problemă la nivelul reactorului”
Ce a provocat, de fapt, oprirea Unității 1 de la Cernavodă. Ministrul Energiei: „N-a fost o problemă la nivelul reactorului”
ARTICOLE PE SUBIECT
”Wonderkid” Robert Turdean, coleg la 16 ani cu Robert Lewandowski la Chicago Fire, convocat de SUA pentru Campionatul Mondial!
”Wonderkid” Robert Turdean, coleg la 16 ani cu Robert Lewandowski la Chicago Fire, convocat de SUA pentru Campionatul Mondial!
ULTIMELE STIRI
„Am crescut idolatrizând-o”. Britney Spears, varianta 2026: sportiva urmărită de milioane de oameni s-a costumat exemplar
„Am crescut idolatrizând-o”. Britney Spears, varianta 2026: sportiva urmărită de milioane de oameni s-a costumat exemplar
Tensiuni și acuzații în echipe, la MasterChef, în curtea Mănăstirii Moldovița
Tensiuni și acuzații în echipe, la MasterChef, în curtea Mănăstirii Moldovița
Marea problemă a lui Hagi: capitolul la care inclusiv fiul său, Ianis, e „corigent“
Marea problemă a lui Hagi: capitolul la care inclusiv fiul său, Ianis, e „corigent“
Edi Iordănescu a spus totul despre viitorul său: ”Vreau să fiu clar”
Edi Iordănescu a spus totul despre viitorul său: ”Vreau să fiu clar”
România - Polonia, sâmbătă pe Arena Națională! Răzbunare după 0-6 în tur sau încă o dezamăgire?
România - Polonia, sâmbătă pe Arena Națională! Răzbunare după 0-6 în tur sau încă o dezamăgire?
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE

Pe lângă Valencia și Lazio, încă un club pregătește oferta pentru Dennis Man! PSV i-a stabilit prețul românului

Pe lângă Valencia și Lazio, încă un club pregătește oferta pentru Dennis Man! PSV i-a stabilit prețul românului

Gigi Becali îl ”schimbă” pe MM Stoica! El este noul număr 1 la FCSB: ”Îl știu de mic copil!”

Gigi Becali îl ”schimbă” pe MM Stoica! El este noul număr 1 la FCSB: ”Îl știu de mic copil!”

Decizia luată de Marius Croitoru, după ce i s-a cerut demisia la meciul cu Oțelul: „Nu trebuie să ne ascundem”

Decizia luată de Marius Croitoru, după ce i s-a cerut demisia la meciul cu Oțelul: „Nu trebuie să ne ascundem”

Alex Dobre, OUT de la Rapid?! ”Mă duc și găsesc jucători mai buni decât el și la un preț mai mic!”

Alex Dobre, OUT de la Rapid?! ”Mă duc și găsesc jucători mai buni decât el și la un preț mai mic!”

Gigi Becali, avertisment pentru Laurențiu Reghecampf: ”Poate pleca oricând!”

Gigi Becali, avertisment pentru Laurențiu Reghecampf: ”Poate pleca oricând!”

Mihai Pintilii, anunț tranșant despre revenirea la FCSB alături de Reghecampf: „Pentru asta am renunțat”

Mihai Pintilii, anunț tranșant despre revenirea la FCSB alături de Reghecampf: „Pentru asta am renunțat”


Recomandarile redactiei
Marea problemă a lui Hagi: capitolul la care inclusiv fiul său, Ianis, e „corigent“
Marea problemă a lui Hagi: capitolul la care inclusiv fiul său, Ianis, e „corigent“
„Am crescut idolatrizând-o”. Britney Spears, varianta 2026: sportiva urmărită de milioane de oameni s-a costumat exemplar
„Am crescut idolatrizând-o”. Britney Spears, varianta 2026: sportiva urmărită de milioane de oameni s-a costumat exemplar
Edi Iordănescu a spus totul despre viitorul său: ”Vreau să fiu clar”
Edi Iordănescu a spus totul despre viitorul său: ”Vreau să fiu clar”
Cine este singurul român din Top 6 golgheteri din Superligă la sfârșitul turului: INEXISTENT la națională!
Cine este singurul român din Top 6 golgheteri din Superligă la sfârșitul turului: INEXISTENT la națională!
Craiova, lângă Interul lui Chivu, Barcelona și Bayern: „Cele mai mari șanse!“
Craiova, lângă Interul lui Chivu, Barcelona și Bayern: „Cele mai mari șanse!“
Alte subiecte de interes
Târgu Mureș o bate pe Steaua și urcă pe primul loc! David Opowu Ejah ”a stins lumina”
Târgu Mureș o bate pe Steaua și urcă pe primul loc! David Opowu Ejah ”a stins lumina”
CSM București defilează în Liga Florilor! Scor monstru în ultima etapă
CSM București defilează în Liga Florilor! Scor monstru în ultima etapă
"Moștenirea" pe care Neil Lennon i-o lasă lui Șumudică! Cine sunt cei 12 jucători care au semnat cu Rapid vara aceasta
"Moștenirea" pe care Neil Lennon i-o lasă lui Șumudică! Cine sunt cei 12 jucători care au semnat cu Rapid vara aceasta
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
CITESTE SI
Cât mai poți circula cu mașina după ce se aprinde martorul bateriei în bord

stirileprotvCât mai poți circula cu mașina după ce se aprinde martorul bateriei în bord

Cele 3 metode prin care unii medici de la Spitalul Pantelimon grăbeau moartea unor pacienți. Acuzațiile procurorilor

stirileprotvCele 3 metode prin care unii medici de la Spitalul Pantelimon grăbeau moartea unor pacienți. Acuzațiile procurorilor

Încă un actor rupe colaborarea cu TNB, după scandalul Felix Alexa: „Util sau nu, mic sau mare, e singurul pas concret”

stirileprotvÎncă un actor rupe colaborarea cu TNB, după scandalul Felix Alexa: „Util sau nu, mic sau mare, e singurul pas concret”

Cetățean de onoare la 19 ani. Ruben Găitan a salvat de la sinucidere un bărbat, în timp ce alți tineri doar filmau

stirileprotvCetățean de onoare la 19 ani. Ruben Găitan a salvat de la sinucidere un bărbat, în timp ce alți tineri doar filmau

Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!