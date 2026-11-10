CSM Târgu Mureş este noul lider al Ligii Naţionale de baschet masculin, după ce a învins-o clar pe CS Rapid Bucureşti, cu 105-80 (31-16, 22-26, 20-22, 32-16), luni seara, pe teren propriu, într-un meci din etapa a 6-a.

CSM Târgu Mureș - Rapid 105-80, cu Elijah Miller MVP

Elijah Miller a fost MVP-ul gazdelor, cu 31 de puncte, 7 pase decisive.

David Ejah s-a remarcat cu 23 p, 10 recuperări, Isiah Osborne a adăugat 15 p, 3 rec, 3 pd, iar Collin Chase Cooper a contribuit cu 13 p, 7 pd.

Cel mai bun de la Rapid a fost Harrison Thomas Cleary, cu 19 p, 6pd.