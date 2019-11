Despartire SOC in lumea tenisului! Cel mai popular cuplu este istorie! Cine a facut anuntul

Din articol Thiem a tinut secreta despartirea, din respect pentru Mladenovic

Este oficial, Dominic Thiem si Kristina Mladenovic nu mai formeaza cel mai faimos cuplu al tenisului mondial. Decizia a fost anuntata de tatal finalistului Turneului Campionilor.

Thiem si Mladenovic s-au despartit de curand, fapt confirmat de tatal tenismenului austriac. „Nu mai petrec prea mult timp impreuna, chiar daca se afla la aceleasi turnee. Ea a avut mult de lucru alaturi de echipa Frantei in Fed Cup, iar acum sarbatoresc titlul. Ma bucur pentru ea”, a declarat tatal lui Dominic Thiem pentru news.com.au.

Thiem a tinut secreta despartirea, din respect pentru Mladenovic

Austriacul nu a facut publica despartirea pentru a respecta decizia Kristinei, care a sarbatorit in aceasta luna marea victorie a Frantei in finala Fed Cup, obtinuta in Australia.

Acolo, „Kiki” a jucat rolul exponential in obtinerea acestei victorii, obtinand doua victorii de simplu si contribuind decisiv la adjudecarea punctului decisiv al confruntarii, alaturi de Caroline Garcia.

Rezultatele Kristinei Mladenovic in finala Fed Cup 2019

• 6-1, 6-1 vs. Ajla Tomljanovic (numar 51 WTA)

• 2-6, 6-4, 7-6 vs. Ashleigh Barty (numar 1 WTA)

• 6-4, 6-3 cu Caroline Garcia vs. Samantha Stosur (numar 12 WTA la dublu) / Ashleigh Barty (numar 19 WTA la dublu)

Echipa Frantei, primita acasa in uralele presedintelui Emmanuel Macron

„Va multumesc, domnule presedinte pentru primirea calduroasa! Ce onoare! A fost un moment de neuitat”, a scris Kristina Mladenovic pe Twitter.

Merci monsieur le Président @emmanuelmacron pour votre réception et votre chaleureux accueil à l’ @elysee ! Quel honneur ! Un moment inoubliable ⭐️ Unforgettable moment meeting our President , what an honor ???????????????? ???? @cocodubreuil / FFT pic.twitter.com/PnVDLt5XGp — Kristina Mladenovic (@KikiMladenovic) November 13, 2019

Franta a castigat in 2019 cel de-al treilea titlu din istorie in Fed Cup, dupa reusitele din anii 1997 si 2003. In semifinalele acestei editii, selectionata franceza o eliminase in luna aprilie pe Romania, la Rouen, scor 3-2.