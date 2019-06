Dominic Thiem - Rafael Nadal, finala masculina la Roland Garros 2019! Austriacul, victorie URIASA intr-un meci maraton cu Novak Djokovic

S-a stabilit si finala masculina de la Roland Garros 2019

Daca pe primul finalist l-am aflat inca de vineri la Paris, Rafael Nadal, care l-a invins in trei seturi pe marele lui rival, Roger Federer, cea de-a doua semifinala a fost amanata din cauza ploii. Astfel, meciul dintre Novak Djokovic, liderul mondial din ATP, si Dominic Thiem, finalist anul trecut la Openul francez, a fost intrerupt vineri din cauza ploii la scorul de 6-2, 3-6, 3-1 in favoarea austriacului. Pana la urma, Thiem a obtinut calificarea in marea finala de duminica dupa ce l-a invins pe Djokovic, scor 6-2, 3-6, 7-5, 5-7, 7-5, la capatul unui meci care a durat patru ore si 19 minute de joc.

La revenirea pe terenul de tenis, Djokovic a parut ca intoarce meciul inca din setul trei, insa Dominic a controlat bine jocul si a castigat pana la urma aceasta a treia mansa, conducand cu 2-1 la seturi. In cel de-al patrulea set, Djokovic a fost atentionat de arbitrul de scaun pentru ca-si ia prea mult timp la serviciu, moment in care sarbul a rabufnit si l-a intrebat pe oficial daca joaca si el tenis si stie cum sunt acele momente. Arbitrul a preferat sa nu dea curs discutiei, iar Djokovic a revenit pe teren si a castigat setul patru, trimitand meciul in set decisiv.

Rafael Nadal - Dominic Thiem, finala cu repetitie la Roland Garros

Anul trecut in finala masculina de la Openul francez s-au intalnit Nadal si Thiem, iar ibericul l-a invins pe austriac in trei seturi pentru a-si adjudeca cel de-al 11 sau titlu major in Capitala Frantei. In 2019, finala va fi neschimbata, poate doar datele problemei vor fi usor modificate, insa nu in materie de principalul favorit din finala. Nadal si Thiem se vor intalni in circuitul masculin de tenis pentru a 13-a oara, ibericul conducand in acest moment cu 8-4 la confruntarile de directe (7-4 pe zgura, 3-0 la Roland Garros). Ei s-au intalnit o singura data pe suprafata rapida, iar in rest doar pe zgura.

Parcursul lui Thiem pana in finala de la Roland Garros:

Turul I: 6-4, 4-6, 7-6, 6-2 cu Tommy Paul (SUA, 131 ATP)

Turul II: 6-3, 6-7, 6-3, 7-5 cu Alexander Bublik (Kazahstan, 91 ATP)

Turul III: 6-3, 4-6, 6-2, 7-5 cu Pablo Cuevas (Uruguay, 47 ATP)

Optimi: 6-4, 6-4, 6-2 cu Gael Monfils (Franta, 17 ATP)

Sferturi: 6-2, 6-4, 6-2 cu Karen Khachanov (Rusia, 11 ATP)

Semifinale: 6-2, 3-6, 7-5, 5-7, 7-5 cu Novak Djokovic (Serbia, 1 ATP)