De Crăciun, pe teren: Maria Sara Popa a cucerit două titluri ITF, când alții se pregătesc de Revelion

De Crăciun, pe teren: Maria Sara Popa a cucerit două titluri ITF, c&acirc;nd alții se pregătesc de Revelion Tenis
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Sportiva de 20 de ani a evoluat până în ultima săptămână a anului în circuitul profesionist, în căutarea celui de-al treilea titlu al carierei. Decizia ei s-a dovedit a fi inspirată!

TAGS:
Maria Sara PopaTenis

Când marea majoritatea a românilor se pregăteau de Crăciun și Revelion, Maria Sara Popa a rămas pe terenul de tenis, iar cadourile de final de an și le-a făcut singură, cucerind două titluri ITF în aceeași zi.

În cadrul ITF-ului W15 din Antalya, pe zgură, Maria s-a impus atât în proba de simplu, cât și în cea de dublu (alături de marocanca Diae El Jardi). Din cauza ploilor, ea a disputat primele meciuri pe 25 și 26 decembrie. Pe 27 a avut parte de un adevărat maraton, cu trei meciuri programate în aceeași zi.

În sferturi, a învins-o pe Meritxel Teixido Garcia (18 ani, fostă 89 în lume la junioare în 2025) cu 7-5 6-1, iar în penultimul act pe Sara Dols (20 de ani, 538 WTA) cu 6-3 6-3. În finala de pe 28, adversara s-a retras după un singur game, oferindu-i tinerei bucureștence prilejul să se bucure din plin de al treilea trofeu al carierei și, ulterior, și de primul în proba pe echipe, unde perechea româno-marocană a salvat o minge de meci în fața favoritelor nr. 2 ale competiției.

Grație acestei performanțe deosebite, eleva lui Raul Popa va reveni în jurul locului 512 WTA pe 5 ianuarie, ca a doua cea mai bine clasată tânără româncă. Pe 29 iulie 2024 ea ocupa locul 395. Pe 18 aprilie se clasa pe locul 9 în ITF Women's World Tennis Tour Rankings, iar în mai 2019 a fost lider în ierarhia Tennis Europe U14.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Ședința CCR a fost amânată, din nou, după ce judecătorii PSD nu au venit. Noul termen propus pentru contestația ÎCCJ
Ședința CCR a fost am&acirc;nată, din nou, după ce judecătorii PSD nu au venit. Noul termen propus pentru contestația &Icirc;CCJ
ARTICOLE PE SUBIECT
Novak Djokovic a spus ce sport ar fi practicat dacă nu se apuca de tenis: &rdquo;Iubeam să fac asta c&acirc;nd eram copil&rdquo;
Novak Djokovic a spus ce sport ar fi practicat dacă nu se apuca de tenis: ”Iubeam să fac asta când eram copil”
Sorana C&icirc;rstea &icirc;ncepe ultimul sezon al carierei. Tenismena merită respect pentru două decenii de profesionalism
Sorana Cîrstea începe ultimul sezon al carierei. Tenismena merită respect pentru două decenii de profesionalism
Bianca Andreescu, show pe Instagram: ce a ajuns să posteze, de c&acirc;nd tenisul e &icirc;n plan secund
Bianca Andreescu, show pe Instagram: ce a ajuns să posteze, de când tenisul e în plan secund
ULTIMELE STIRI
OUT de la Petrolul Ploiești &icirc;nainte de Anul Nou: &rdquo;Mult succes! / Este o despărțire dureroasă&rdquo;
OUT de la Petrolul Ploiești înainte de Anul Nou: ”Mult succes! / Este o despărțire dureroasă”
Cum s-a terminat &rdquo;Bătălia sexelor&rdquo;, Nick Kyrgios - Arina Sabalenka. &rdquo;Absolut ridicol!&rdquo;
Cum s-a terminat ”Bătălia sexelor”, Nick Kyrgios - Arina Sabalenka. ”Absolut ridicol!”
Cumpăna vieții lui Ionel Dănciulescu: &bdquo;Am făcut o prostie mai mare dec&acirc;t mine!&ldquo;
Cumpăna vieții lui Ionel Dănciulescu: „Am făcut o prostie mai mare decât mine!“
Mercato iarnă 2026 | Echipele din Liga 1 au &icirc;nceput să facă primele transferuri
Mercato iarnă 2026 | Echipele din Liga 1 au început să facă primele transferuri
Ngezana vs Marinică &icirc;n duelul decisiv pentru calificare Africa de Sud - Zimbabwe de la CAN 2025!
Ngezana vs Marinică în duelul decisiv pentru calificare Africa de Sud - Zimbabwe de la CAN 2025!
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Thomas Frank s-a dus glonț la Radu Drăgușin după Crystal Palace - Tottenham. Dragonul , tot un z&acirc;mbet

Thomas Frank s-a dus glonț la Radu Drăgușin după Crystal Palace - Tottenham. "Dragonul", tot un zâmbet

1,3 milioane de euro pentru Florin Tănase! Gigi Becali a dat răspunsul

1,3 milioane de euro pentru Florin Tănase! Gigi Becali a dat răspunsul

Luka Modric, gest de clasă: ce a făcut la meciul cu Verona, c&acirc;nd Milan a primit penalty

Luka Modric, gest de clasă: ce a făcut la meciul cu Verona, când Milan a primit penalty

E gata! Gigi Becali a făcut anunțul despre revenirea lui Florinel Coman la FCSB

E gata! Gigi Becali a făcut anunțul despre revenirea lui Florinel Coman la FCSB

Un fotbalist rom&acirc;n &icirc;i face concurență lui Gigi Becali și a devenit Latifundiarul din Corbeanca. Riscul maxim este doar de a-mi recupera banii

Un fotbalist român îi face concurență lui Gigi Becali și a devenit Latifundiarul din Corbeanca. "Riscul maxim este doar de a-mi recupera banii"

Radu Drăgușin, aproape să &icirc;nscrie pentru Tottenham la revenire! Nota primită de &bdquo;Dragon&rdquo;

Radu Drăgușin, aproape să înscrie pentru Tottenham la revenire! Nota primită de „Dragon”



Recomandarile redactiei
OUT de la Petrolul Ploiești &icirc;nainte de Anul Nou: &rdquo;Mult succes! / Este o despărțire dureroasă&rdquo;
OUT de la Petrolul Ploiești înainte de Anul Nou: ”Mult succes! / Este o despărțire dureroasă”
Cum s-a terminat &rdquo;Bătălia sexelor&rdquo;, Nick Kyrgios - Arina Sabalenka. &rdquo;Absolut ridicol!&rdquo;
Cum s-a terminat ”Bătălia sexelor”, Nick Kyrgios - Arina Sabalenka. ”Absolut ridicol!”
Jackpot pentru Gigi Becali! Cota unui jucător de la FCSB a crescut cu 330%
Jackpot pentru Gigi Becali! Cota unui jucător de la FCSB a crescut cu 330%
Thomas Frank s-a dus glonț la Radu Drăgușin după Crystal Palace - Tottenham. Dragonul , tot un z&acirc;mbet
Thomas Frank s-a dus glonț la Radu Drăgușin după Crystal Palace - Tottenham. "Dragonul", tot un zâmbet
Luka Modric, gest de clasă: ce a făcut la meciul cu Verona, c&acirc;nd Milan a primit penalty
Luka Modric, gest de clasă: ce a făcut la meciul cu Verona, când Milan a primit penalty
Alte subiecte de interes
Maria Sara Popa, singura rom&acirc;ncă &icirc;n sferturile turneului de la București!
Maria Sara Popa, singura româncă în sferturile turneului de la București!
Maria Sara Popa a &icirc;mplinit 20 de ani. T&acirc;năra speranță &icirc;ncearcă să revină &icirc;n forță
Maria Sara Popa a împlinit 20 de ani. Tânăra speranță încearcă să revină în forță
Nu-și fac treaba prea bine! Noul star danez al tenisului, pregătit de Mouratoglou, neagă informațiile apărute pe X
"Nu-și fac treaba prea bine!" Noul star danez al tenisului, pregătit de Mouratoglou, neagă informațiile apărute pe X
Stefanos Tsitsipas și-a demis tatăl! Cum au ajuns să se mai &icirc;nțeleagă
Stefanos Tsitsipas și-a demis tatăl! Cum au ajuns să se mai înțeleagă
CITESTE SI
Ședința CCR a fost am&acirc;nată, din nou, după ce judecătorii PSD nu au venit. Noul termen propus pentru contestația &Icirc;CCJ

stirileprotv Ședința CCR a fost amânată, din nou, după ce judecătorii PSD nu au venit. Noul termen propus pentru contestația ÎCCJ

Au fost prinși &icirc;mpreună la un an de la divorț. C&acirc;nd toată lumea credea că au rupt orice legătură și nu &icirc;și mai vorbesc, cei doi au fost surprinși &icirc;n timp ce făceau cumpărături de Crăciun

protv Au fost prinși împreună la un an de la divorț. Când toată lumea credea că au rupt orice legătură și nu își mai vorbesc, cei doi au fost surprinși în timp ce făceau cumpărături de Crăciun

Viscol puternic &icirc;n Rom&acirc;nia. ANM a emis cod roșu, portocaliu și galben de v&acirc;nt și ninsori &icirc;n majoritatea regiunilor. HARTĂ

stirileprotv Viscol puternic în România. ANM a emis cod roșu, portocaliu și galben de vânt și ninsori în majoritatea regiunilor. HARTĂ

&rdquo;A cam venit timpul să &icirc;ntoarceți foaia&rdquo;. Investitorii &icirc;n aur și argint &icirc;i provoacă pe investitorii &icirc;n bitcoin

stirileprotv ”A cam venit timpul să întoarceți foaia”. Investitorii în aur și argint îi provoacă pe investitorii în bitcoin

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!