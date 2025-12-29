De Crăciun, pe teren: Maria Sara Popa a cucerit două titluri ITF, când alții se pregătesc de Revelion

Când marea majoritatea a românilor se pregăteau de Crăciun și Revelion, Maria Sara Popa a rămas pe terenul de tenis, iar cadourile de final de an și le-a făcut singură, cucerind două titluri ITF în aceeași zi.

În cadrul ITF-ului W15 din Antalya, pe zgură, Maria s-a impus atât în proba de simplu, cât și în cea de dublu (alături de marocanca Diae El Jardi). Din cauza ploilor, ea a disputat primele meciuri pe 25 și 26 decembrie. Pe 27 a avut parte de un adevărat maraton, cu trei meciuri programate în aceeași zi.

În sferturi, a învins-o pe Meritxel Teixido Garcia (18 ani, fostă 89 în lume la junioare în 2025) cu 7-5 6-1, iar în penultimul act pe Sara Dols (20 de ani, 538 WTA) cu 6-3 6-3. În finala de pe 28, adversara s-a retras după un singur game, oferindu-i tinerei bucureștence prilejul să se bucure din plin de al treilea trofeu al carierei și, ulterior, și de primul în proba pe echipe, unde perechea româno-marocană a salvat o minge de meci în fața favoritelor nr. 2 ale competiției.

