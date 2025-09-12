Surprinzător! Clubul care a făcut o ofertă oficială pentru Ștefan Baiaram! Răspunsul lui Mihai Rotaru

Atac frontal din "Groapă"! Șeful lui Dinamo nu-i menajează pe rivalii de la CSA Steaua: "Nu înțeleg de ce joacă!"

Maria Sara Popa este singura jucătoare română de tenis care a atins sferturile de finală ale turneului ITF (W75) de la Bucureşti, găzduit de Centrul Naţional de Tenis ''Simona Halep'' şi dotat cu premii totale de 60.000 de dolari, după ce a învins-o pe elveţianca Jenny Duerst, a opta favorită, cu 6-3, 2-6, 6-4.

În sferturi, Popa va juca împotriva grecoaicei Despina Papamichail, principala favorită.

Popa (20 ani, 592 WTA) a câştigat singurul său meci anterior cu Papamichail (32 ani, 222 WTA), anul trecut, în primul tur la Chiasso (W15), cu 5-7, 7-5, 7-6 (7/3).

Tot joi, Elena Ruxandra Bertea a fost învinsă în optimi de Papamichail cu 6-3, 2-6, 6-2, iar burundeza Sada Nahimana, a doua favorită, a trecut de Oana Georgeta Simion cu 6-2, 7-5.

Rezultatele înregistrate joi



simplu, optimi de finală

Despina Papamichail (Grecia/N.1) - Elena Ruxandra Bertea 6-3, 2-6, 6-2

Maria Sara Popa - Jenny Duerst (Elveţia/N.8) 6-3, 2-6, 6-4

Lina Gjorcheska (Macedonia de Nord/N.4) - Noemi Basiletti (Italia) 3-6, 6-3, 6-4

Laura Hietaranta (Finlanda) - Iulia Avdeeva (Rusia/N.5) 6-3, 7-6 (7/4)

Lilli Tagger (Austria) - Tessa Johanna Brockmann (Germania/N.7) 6-4, 6-7 (4/7), 6-0

Lisa Pigato (Italia) - Lia Karatanceva (Bulgaria/N.3) 3-6, 6-3, 6-2

Mia Ristic (Serbia/N/6) - Nina Vargova (Slovacia) 4-6, 6-2, 6-3

Sada Nahimana (Burundi/N.2) - Oana Georgeta Simion 6-2, 7-5

dublu, sferturi de finală

Ines Ibbou (Algeria)/Despina Papamichail (Grecia/N.1) - Alexandra Irina Anghel (România)/Elena Malygina (Estonia) 6-1, 6-2

Laura Hietaranta (Finlanda)/Sapfo Sakellaridi (Grecia/N.4) - Mara Gae (România)/Rosiţa Denceva (Bulgaria) 6-1, 6-4

Jenny Duerst (Elveţia)/Nina Vargova (Slovacia) - Alevtina Ibraghimova/Ksenia Zaiţeva (Rusia/N.3) 1-6, 6-3, 10-4

Lia Karatanceva (Bulgaria)/Sada Nahimana (Burundi/N.2) - Anamaria Federica Oană/Diana-Ioana Simionescu 6-2, 6-2

Agerpres

