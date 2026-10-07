„Telenovelă” în ATP: Ferrero îl anunță pe Alcaraz că vrea să îl antreneze pe rivalul Sinner

Partea finală a anului îl vede însă pe Juan Carlos Ferrero gândindu-se din ce în ce mai serios la un nou început fulminant, în cariera sa de antrenor. Spaniolul - fost număr unu ATP - ia în calcul să pregătească un alt număr unu mondial, pe Jannik Sinner, care se pregătește încă de anul trecut de probabilitatea ca Darren Cahill să pună punct carierei de antrenor.

Hotărârea nu l-a afectat prea mult pe Alcaraz, în timpul petrecut pe teren, în 2026, tenismenul din Murcia reușind, în debutul anului, să triumfe la Melbourne și să devină cel mai tânăr tenismen din istorie care completează marele șlem.

După șapte ani de colaborare de succes, Carlos Alcaraz a decis, abrupt, întreruperea parteneriatului cu Juan Carlos Ferrero , omul care l-a mentorat în perioada în care a făcut tranziția dinspre juniorat spre cariera de seniori.

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Ferrero afirmă că nu vrea un parteneriat cu Sinner pentru a se răzbuna pe Alcaraz

Într-un interviu acordat Punto de break, Juan Carlos Ferrero l-a pomenit pe Carlos Alcaraz, când a vorbit despre posibilitatea de a-l antrena pe Jannik Sinner.

„Oamenii care îl urmăresc pe Carlitos vor ce e mai bine pentru el. S-ar putea să îi deranjeze să mă vadă în echipa lui Jannik.

Dacă aș fi făcut această mutare la o lună după încheierea parteneriatului, s-ar fi putut gândi că o fac din răzbunare sau ca să îmi bat joc.

Dar, dincolo de asta, e vorba despre o colaborare care s-a încheiat de un an. Ce încerc să fac acum e să mă concentrez pe creșterea mea, ca tehnician.

„Vreau să mă concentrez pe creșterea mea, ca antrenor.”

Numele jucătorului pe care îl voi antrena nu ar trebui să conteze prea mult, nici măcar în cazul în care acesta ar fi Jannik.

Oamenii trebuie să îmi respecte decizia și, mai presus de toate, dacă vreodată voi intra în echipa lui Jannik, nu ar fi ca să îmi bat joc de Carlos,” a spus Ferrero, într-o declarație care lasă de înțeles că este principalul favorit la poziția de următor antrenor al italianului.