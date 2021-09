Dansul mirilor: Simona Halep și Toni Iuruc s-au distrat de minune după cununia civilă! Pe ce piesă au dansat și cine au fost invitații de marcă 

Simona Halep și Toni Iuruc s-au căsătorit în după-masa zilei de miercuri, 15 septembrie 2021. Petrecerea organizată după eveniment s-a desfășurat în Clubul Fratelli din Mamaia, unde Simona Halep și Toni Iuruc au trecut prin momentul emoționant al dansului mirilor.

Dan Bittman și Loredana Groza au cântat la petrecerea Simonei Halep și a lui Toni Iuruc, iar piesa pe care cei doi au dansat a fost „Dragostea mea,” piesă consacrată a trupei Holograf.

Dan Bittman a cântat live „Dragostea mea” în timpul dansului Simonei Halep cu Toni Iuruc



Printre invitații de marcă ai petrecerii s-au numărat Gheorghe Hagi, Gică Popescu, Ilie Năstase și Ștefan Bănică Jr.

"Să fie sănătoasă! Să se concentreze pe tenis că mai are mult timp de jucat! Mă uit la Serena și are 39 de ani, iar Simona face 30 de ani, deci are mult de jucat. M-a rugat să-i dau o rachetă de tenis de la mine, dar le am la București și n-am apucat să iau una", a spus Ilie Năstase, potrivit Gazetei Sporturilor.