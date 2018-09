Darren Cahill a rabufnit! "Mesajul rapid" despre zvonurile legate de ruptura dintre el si Simona Halep

In ultimele zile, mai multe voci au indicat faptul ca liderul mondial din WTA ar ramane fara tehnicianul de la Antipozi, iar acesta a simtit ca este momentul sa lamureasca situatia printr-un mesaj postat pe contul personal de Twitter.

“Un mesaj rapid pentru fanii Simonei si pentru media din Romania. NU am terminat colaborarea. Simona a avut un an remarcabil si intreaga sa echipa este cu adevarat mandra de ea. Mai sunt multe de facut si lucram in continuare pentru a termina anul in forta! #haide”, a scris australianul pe Twitter.

“Poate ca te-a concediat iar tu nu ai aflat inca”, i-a raspuns un internaut australianului, care a parut foarte amuzat de comentariu, raspunzand si el la randu-i: “poate”. Alti suporteri ai liderului mondial din WTA s-au aratat foarte bucurosi de comunicatul australianului. “Foarte bine, oricum nu aveam de gand sa te lasam sa pleci”, “Acesta este cel mai bun sezon pe care Simo l-a avut! Simona + Darren = cei mai buni”, “Nu am fost in dubii nicio clipa! Darren si Simona, va iubim”, au fost doar cateva dintre mesajele de sustinere pe care romanca din fruntea ierarhiei mondiale si antrenorul ei le-au primit.

A quick message to the Simo fans & media in Romania. We have NOT finished our working arrangement. Simona has had an outstanding year & her whole team is really proud of her. There’s plenty more work to be done & we are working hard towards finishing the year strongly #haide ????