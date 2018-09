Simona Halep a prins VITEZA cu cel mai puternic bolid Mercedes: "Sunt un adevarat numar 1 in tenis!" VIDEO

Simona Halep a vorbit despre planurile ei de viitor in timp ce conducea un bolid Mercedes AMG GT!

Halep a condus pe circuit bolidul primit de la sponsorul ei, noul AMG GT, cel mai puternic bolid din gama AMG de la Mercedes.

In timp ce conducea masina, Simona a vorbit despre planurile ei de viitor, asta dupa ce a castigat primul Grand Slam de cariera si e liderul detasat al clasamentului mondial la feminin.

Simona vrea sa cucereasca noi trofee Grand Slam si sa conduca in continuare clasamentul WTA la fel cum conduce masina pe circuit.

"Vreau sa mai castig Grand Slam-uri, pentru ca este foarte frumos momentul, vreau sa mai raman pe locul 1, vreau sa ma trezesc in fiecare dimineata cu un obiectiv in ceea ce priveste tenisul.

Tot timpul am spus ca daca esti numarul 1 fara Grand Slam, nu esti cu adevarat numarul 1, asa ca acum cred ca sunt un adevarat numar 1, dar imi doresc 100% sa mai castig unul. Stiu ca nu este usor si nu inseamna ca daca am castigat unul, o sa mai castig si altele automat, dar dorinta mea este foarte mare. Poate pe hard, acum.

Am si alte planuri, insa nu este deocamdata momentul sa ma retrag, sa spun stop. Momentan, locul meu este in tenis. Bineinteles ca ma gandesc la familie, la copii, dar mai am timp, sunt inca tanara si-mi doresc sa profit de fiecare an in aceasta meserie, pentru ca este deosebita", a declarat Halep.

Simona Halep era convinsa ca va castiga finala de la Roland Garros, dezvaluie sportiva.

"Finala de la Roland Garros a fost cu de toate: cu emotii, cu performanta si, totodata, cu agresivitatea asta pe care o ai atunci cand esti atat de aproape de titlu. Acum am fost agresiva si in joc, si in mentalitate. Chiar mi-am zis ca o sa castig meciul inainte", a spus Simona.