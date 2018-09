Si-a iesit din minti cand a auzit numele lui Halep! "Nu, nu-mi pasa ca a pierdut!" Iesirea nervoasa a lui Angelique Kerber

Angelique Kerber a parasit si ea turneul de la US Open.

Jucatoarea din Germania a reactionat nervos in momentul in carea fost intrebata daca eliminarile in serie ale favoritelor de la US Open, in frunte cu cele ale Simonei Halep si Caroline Wozniacki, au facut-o sa se relaxeze.

Angelique Kerber a fost eliminata in turul trei la editia din acest an a US Open. Nemtoaica a fost intrebata daca s-a relaxat dupa ce a vazut ca Halep si Wozniacki, principalele adversare, au parasit turneul.

Kerber s-a enervat si a explicat ca nu o intereseaza ce fac cele doua.

"Nu, nu-mi pasa ca au pierdut Simona si Caroline. Nu-mi pasa, eu m-am gandit doar la partea mea de tablou, la adversara mea. Chiar nu stau sa ma uit ce fac ele.

Eu incerc sa-mi vad de drumul meu si nu stau sa ma uit cine pierde sau cine castiga. N-am fost afectata in niciun fel de rezultatele lor", a fost reactia lui Kerber la conferinta de presa.

Angelique Kerber, campioana din acest an de la Wimbledon, a fost invinsa in turul al treilea la US Open de Dominika Cibulkova, cu scorul de 6-3, 3-6, 3-6.