Darren Cahill, omul care gaseste solutii marilor probleme din WTA si ATP | Cum crede antrenorul Simonei Halep ca se va remedia problema clasamentelor inghetate

Sezonul de tenis a fost suspendat cel putin pana in data de 7 iunie, iar clasamentele ATP si WTA au inghetat, drept consecinta a deciziei luate de oficialii celor doua circuite.

Pana in prezent, nimeni din cadrul conducerilor celor doua organizatii de tenis profesionist nu a facut vreo declaratie lamuritoare cu privire la rezolvarea situatiei ierarhiei, iar problema capata proportii ingrijoratoare avand in vedere ca 2020 este an olimpic, jucatorii nu pot urca ori cobori in clasament, iar criteriul principal pentru calificarea la Olimpiada este o prezenta in top 56 ATP / WTA.

In segmentul sezonului afectat de pandemia de coronavirus, Simona Halep ar fi avut de aparat 1471 de puncte WTA la urmatoarele turnee:

WTA Miami (semifinala) - 390 de puncte

WTA Madrid (finala) - 650 de puncte

WTA Roma (tur 1) - un punct

Roland Garros (sferturi) - 430 de puncte

Gandindu-se la rezolvarea acestei dileme, antrenorul Simonei Halep a oferit o posibila varianta: "Toate clasamentele au fost inghetate. Ma gandesc ca reprezentantii ATP si WTA se vor intalni cand vor sti ca turneele s-ar putea relua si vor veni cu un mod corect de calcul. Poate va fi un sistem pe ultimii doi la turneele anulate. Sa conteze 25% acest an si 75% anul viitor, ceva de genul," a fost propunerea scrisa de Darren Cahill pe Twitter.

