"Acesta este cel mai mare regret al meu" | Simona Halep s-a destainuit in fata idolului sau, Justine Henin

Simona Halep a avut un moment de sinceritate maxima in cadrul discutiei cu Mats Wilander, Boris Becker si Justine Henin.

In al 15-lea an al carierei sale de jucatoare profesionista de tenis, Halep s-a confesat in fata a trei mari campioni ai tenisului - Boris Becker, Mats Wilander si Justine Henin - ca jocul sau de baza invatat in juniorat a avut doua lacune mari, anume lovitura de slice si scurtele.

"Cel mai mare regret al meu este ca nu am exersat slice-ul in juniorat. Daca nu practici jocul de baza la inceput, cand abordezi meciuri grele, te vei intoarce mereu la jocul tau de baza; iar daca fundatia ta e constanta, nu vrei sa ratezi mingi si vrei doar sa te simti sigura pe lovituri, ramai blocata in acel stil de joc. Stiu cum sa execut slice-ul, il repet la antrenamente si imi iese bine, dar nu imi vine in cap sa-l folosesc in timpul meciurilor importante," a afirmat Simona Halep pentru Eurosport.

Simona Halep: "Cel mai mare regret al meu este ca nu am exersat slice-ul in juniorat"



La fel se intampla si cu scurtele. Daca le-as implementa, ar aduce un mare plus in jocul meu. Dar cu toate acestea, am nevoie sa muncesc mult la jocul meu acum. Cand esti mai avansata in cariera, primesti informatia, dar nu intra natural in jocul tau atunci cand simti presiunea. Simt ca juniorii de azi trebuie sa invete totul despre tenis la inceput, si sa isi imbunatateasca jocul pe parcurs," a completat Simona in Podcastul Legendelor Tenisului.

Ultimul meci oficial jucat de Simona Halep a fost finala turneului WTA Premier de la Dubai, castigata de campioana en-titre de la Wimbledon in fata Elenei Rybakina, scor 3-6, 6-3, 7-6. Partida a avut loc in urma cu trei luni.