"Asa sunteti voi, romanii!" | Darren Cahill, SURPRINS de modul in care Simona Halep isi traieste viata 

Darren Cahill a afirmat in premiera ca intentioneaza sa reduca numarul de interventii pe teren in timpul meciurilor Simonei Halep.

Darren Cahill este optimist cu privire la sansele reluarii sezonului de tenis din toamna, prilej care, daca va fi materializat, i-ar garanta Simonei Halep sansa unui nou titlu la Roland Garros, dar si unui prim trofeu la US Open.

Tehnicianul de la Antipozi se declara ferm satisfacut de performantele si progresul elevei sale pe mai multe planuri, fie ca este vorba despre tenis, viata personala ori abilitatile lingvistice.

Darren Cahill: "Nu spun ca vom renunta la on-court-coaching, dar vom recurge la el din ce in ce mai rar"



"Simona nu e de fiecare data de acord cu ceea ce spun, dar mereu incercam sa facem ce e mai bine pentru ea. Uneori australienii pot sa fie prea calmi, iar Simona vrea uneori sa starneasca emotia din mine. Asta e o caracteristica a educatiei, culturii voastre; intr-o anumita masura, romanii pot deveni foarte emotionali si le place sa isi exprime trairile mai mult decat australienilor. Cred ca in acest sens eu am ajutat-o pe Simona, dar si ea, la randul ei, m-a schimbat pe mine," a declarat Darren Cahill pentru Digi.

"Un lucru minunat despre Simona e ca, daca asculta mesajul transmis, e uimitoare in a aplica sfaturile tactice si poate intoarce total un meci. Asta s-a intamplat si la Dubai. Cu cat jucatorii vorbesc mai mult, cu cat pun mai multe intrebari, cu atat e mai bine. Nu exista niciodata vreo intrebare proasta. Singura intrebare proasta e cea pe care nu o adresezi. Eu o incurajez de fiecare data pe Simona Halep sa imi spuna ce gandeste, ce simte. Nu spun ca vom renunta la on-court-coaching (n.r. interventiile pe teren ale antrenorului), dar vom recurge la el din ce in ce mai rar, de acum incolo," a adaugat antrenorul australian al Simonei Halep, numar 2 WTA.

"Cand Simona se grabeste, nu e pentru ca vrea sa piarda meciul mai repede, dar o frustreaza desfasurarea jocului. Cred insa ca in ultimii doi ani a devenit mai stapana pe ea. Se exprima mai bine pe teren, se exprima mai bine in engleza, e uimitor. E pacat ca romana mea nu s-a imbunatatit prea mult, dar engleza Simonei e mult mai buna, a inceput sa inteleaga umorul pe care il avem noi in Australia, ceea ce e important," a completat Darren Cahill.