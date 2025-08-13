Turneul final din 2026 va avea loc în Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada. În preliminarii, România se luptă cu Bosnia, Austria, Cipru și San Marino pentru un loc la Campionatul Mondial.



Selecționata lui Mircea Lucescu se află în acest moment pe locul trei, după patru meciuri și cu șase puncte. Tricolorii sunt la egalitate cu locul doi ocupat de Austria, care are însă două partide în minus.



Pentru România urmează meciul cu Cipru de marți, 9 septembrie, ora 21:45.



Nicolae Stanciu a spus ce și-a propus la națională după ce România și-a micșorat șansele de calificare la Mondial: ”Nu am cedat!”



Nicolae Stanciu, căpitanul tricolorilor, a explicat că naționala nu a cedat și că speră să-și câștige toate meciurile până se va încheia campania de calificare pentru turneul final din SUA, Mexic și Canada.



”Șansele noastre sunt mai mici decât la început, dar nu am cedat. Vom lupta până la final și vedem în luna noiembrie pe ce loc vom fi. Vrem să câștigăm toate meciurile rămase”, a spus Nicolae Stanciu pentru FRF.



Cum arată clasamentul Grupei H

