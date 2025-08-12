Shkendija, spulberată de Qarabag în turul 3 preliminar UCL: 1-6, la general

După eșecul la limită de pe teren propriu, Shkendija a început bine returul de la Baku, iar în minutul 10 a deschis scorul prin Fabrice Tamba, reușind să egaleze scorul la general.



Qarabag s-a dezlănțuit rapid, iar până la pauză a marcat de patru ori: Klisman Cake (16' - autogol), Kady Borges (18'), Nariman Akhundzade (33'), Marko Jankovic (35' - penalty). La golurile 2 și 3 a pasat decisiv francezul Abdellah Zoubir, fost jucător în România la Petrolul.



Qarabag a mai marcat o dată în repriza secundă prin Leandro Andrade (59') și a stabilit scorul final: 5-1 și 6-1 la general. Azerii s-au calificat în play-off-ul UEFA Champions League, unde vor înfrunta învingătoarea din duelul Ludogorets - Ferencvaros (0-0, în tur).



De partea cealaltă, Shkendija, echipa care a eliminat FCSB în turul 2 preliminar UCL (1-0 și 2-1), coboară în play-off-ul Europa League, unde va înfrunta pierzătoarea din duelul Ludogorets - Ferencvaros.

