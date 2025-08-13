Ultimul meci din turul trei al Cupei României, dintre FC Bacău și Ceahlăul Piatra Neamț, este programat joi, 14 august, deoarece ambele echipe evolueză în Liga 2.

Dramatism în Cupa României

În turul trei preliminar, intră în competiție și echipele care evoluează în Liga 2.

În unul dintre cele mai interesante meciuri ale rundei, Corvinul Hunedoara a învins-o cu scorul de 2-0 pe Jiul Petroșani. Pădurariu și Pîrvulescu au înscris cele două goluri ale formației câștigătoare, în minutele 67 și 70.

Cel mai surprinzător rezultat a fost consemnat la meciul dintre Băicoi și Chindia Târgoviște. Echipa din Prahova s-a impus cu 3-2 în prelungiri. Au fost prelungiri și la victoria obținută de CS Afumați în fața lui Popești Leordeni, scor 2-1, dar și la Sighetu Marmației – CSM Olimpia Satu Mare, scor 3-4.

Rezultatele din turul trei preliminar al Cupei României

Agricola Borcea – Gloria Băneasa 1-0

CSO Băicoi – Chindia Târgoviște 3-2

CSM Pașcani – Șoimii Gura Humorului 1-2

CSM Râmnicu Sărat – Metalul Buzău 3-4

Curtișoara – CSM Slatina 1-4

Vulturii Fărcășești – Râmnicu Vâlcea 3-2

Jiul Petroșani – Corvinul Hunedoara 0-2

LPS HD Clinceni – CS Dinamo 0-1

Muscel – Câmpulung 0-2

Poli Timișoara – CSM Reșița 1-0

Popești Leordeni – CS Afumați 1-2

Sănătatea Cluj – ACS Mediaș 1-0

Sighetu Marmației – CSM Olimpia Satu Mare 3-4

Tunari – FC Voluntari 1-2

Unirea Alba Iulia – CSC 1599 Șelimbăr 2-0

V. Onești – Sporting Liești 1-2

VSK Gyergyo – Gloria Bistrița 1-5

Cetatea Turnu Măgurele – Concordia Chiajna

