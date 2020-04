Copilul lui Copil! Asa il alinta Marius Copil pe bebelusul sau! Tenismenul roman a devenit tata in America in aceeasi zi cu Enrique Iglesias

Marius Copil a devenit tata in America.

Cel mai bine clasat roman din tenis, Marius Copil, a devenit tata in Florida, dar s-a intors in Romania chiar inainte ca virusul sa-i loveasca pe americani! In aceeasi zi cu bebelusul lui Copil s-a nascut si fetita lui Enrique Iglesias, Mary.

Copil se antreneaza cu carutul.

"Sincer, eu ma bucur de fiecare moment petrecut acasa. N-am avut sansa asta timp de 22 de ani de cand m-am apucat de tenis. E foarte frumos sa stau cu asta micul, sa il schimb, sa schimb scutece, sa stau cu el noaptea sa ii dau de mancare din 2 in 2 ore. Mai spun copilul lui Copil si suna interesant. Imi place, chiar nu ma deranjeaza", a spus Marius Copil.