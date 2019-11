Vestea ANULUI pentru Marius Copil! Tenismenul a facut anuntul impreuna cu sotia sa: "Foarte curand, un miracol ne va umple sufletele de fericire"

Din articol Andrei Pavel a aflat vestea inaintea bunicilor

Marius Copil a primit o veste extraordinara, afland impreuna cu sotia sa, Ramona ca vor avea un baiat.

Copil a scris despre intamplarea fericita petrecuta acum doua saptamani pe blogul sau, exprimandu-si sincer fericirea de viitor tata. "E baiat! Foarte curand, un miracol ne va umple sufletele cu fericire. Abia astept momentul magic in care il voi tine in brate pentru prima oara", au fost cuvintele emotionante scrise de Marius Copil in asteptarea nasterii fiului sau.

"Stand intins, cu ochii inchisi si castile pe urechi, inaintea unui meci din perioada turneului de la llkely, primesc un apel video de la iubita mea. Era foarte entuziasmata si nu stia cum sa imi dea vestea cea mare. Dupa ce mi-a spus ca vom fi parinti, am ramas blocat si nu am mai stiut ce sa spun de fericire. De fapt, am spus un simplu: interesant... Realizand ca eram intr-o usoara stare de soc, mi-a dat putin timp sa inmagazinez informatia. M-am ridicat imediat si am fugit catre antrenorul meu, Andrei Pavel, care se uita la un meci de tenis, sa ii spun vestea cea mare. Eram amandoi foarte fericiti. Am vazut entuziasmul pe fata lui cand a inceput sa imi povesteasca cum a fost pentru el atunci cand a fost pus in aceeasi situatie. Parintilor le-am spus abia dupa 1-2 saptamani", a mai relatat Marius Copil pe blogul sau.

Marius Copil a avut un an nefericit de an in ceea ce priveste clasarea sa in ierarhia ATP, tenismenul aradean nereusind sa isi apere punctele castigate la Basel in 2018, cand a ajuns pana in finala turneului, pierduta in fata lui Roger Federer. Copil se situeaza acum pe locul 154 ATP si va fi nevoit sa joace calificari pentru a se califica pe tabloul principal de la Australian Open atat timp cat nu va primi un wildcard din partea organizatorilor competitiei din Melbourne.

