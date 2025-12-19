Carlos Alcaraz (22 de ani, 1 ATP) are șase titluri de mare șlem cucerite sub îndrumarea fostului său antrenor, Juan Carlos Ferrero, de care s-a despărțit brusc, după șapte ani de colaborare apreciată în circuitul ATP.
Lui Ferrero i s-a propus o scădere salarială semnificativă
Marca a dezvăluit câteva dintre clauzele care au condus la refuzul lui Ferrero de a prelungi înțelegerea cu Alcaraz.
Deși parteneriatul dintre Alcaraz și Ferrero a decurs fără momente de tensiune, care să fie divulgate în presă, actualul număr 1 ATP i-ar fi cerut antrenorului său să accepte sau să refuze oferta într-un termen scurt, de 48 de ore.
Presa iberică invocă o „deteriorare” a relației dintre tatăl lui Alcaraz și Ferrero
Mai mult decât atât, noua ofertă pentru Juan Carlos Ferrero a constat într-o reducere salarială semnificativă, conform publicației spaniole, însă nici măcar acest aspect nu a fost cel care l-a făcut pe Ferrero să decline.
În noul contract au fost stipulate mai multe clauze pe care antrenorul Ferrero le-a considerat „inacceptabile”; nu a existat nicio intenție, din partea echipei lui Alcaraz, de a veni cu o contra-ofertă, informează ClayTenis, care a scris despre o deteriorare a relației dintre tatăl lui Carlos Alcaraz și Juan Carlos Ferrero. Aceasta ar fi apărut pe fondul diferențelor de viziune asupra viitorului numărului 1 ATP, Carlos Alcaraz, în tenis.
Ce a declarat Alcaraz, la despărțirea de Ferrero
„Îmi este foarte greu să scriu această postare… După mai bine de șapte ani împreună, eu și Juanki am decis să încheiem perioada noastră împreună ca antrenor și jucător. Îți mulțumesc că mi-ai îndeplinit visele din copilărie. Am început această călătorie când eram doar un copil și, în tot acest timp, m-ai însoțit într-o călătorie incredibilă, atât pe teren, cât și în afara lui. Și m-am bucurat din plin de fiecare pas alături de tine”, a scris Carlitos pe contul său de Instagram.
Jucătorul de tenis a continuat: „Am ajuns în vârf și simt că, dacă drumurile noastre sportive ar trebui să se despartă, ar trebui să fie de acolo de sus. Din locul spre care am muncit mereu și am aspirat mereu să ajungem. Atât de multe amintiri îmi revin în minte, încât a alege doar una nu ar fi corect. M-ați ajutat să cresc ca sportiv, dar mai presus de toate, ca persoană. Și ceva ce prețuiesc enorm: m-am bucurat de acest proces. Voi lua asta cu mine, călătoria pe care am împărtășit-o”.
„Acum vine o perioadă de schimbare pentru amândoi, noi aventuri și noi proiecte. Dar sunt sigur că le vom înfrunta în mod corect, dând tot ce avem mai bun, așa cum am făcut-o întotdeauna. Adăugând mereu valoare. Vă doresc tot binele din suflet în tot ceea ce va urma. Rămân cu liniștea sufletească de a ști că nu am lăsat nimic nespus, că am pus totul la dispoziția fiecăruia. Mulțumesc pentru tot, Juanki!”, se încheie declarația, preluată de Marca.