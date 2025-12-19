Carlos Alcaraz (22 de ani, 1 ATP) are șase titluri de mare șlem cucerite sub îndrumarea fostului său antrenor, Juan Carlos Ferrero, de care s-a despărțit brusc, după șapte ani de colaborare apreciată în circuitul ATP.

Lui Ferrero i s-a propus o scădere salarială semnificativă

Marca a dezvăluit câteva dintre clauzele care au condus la refuzul lui Ferrero de a prelungi înțelegerea cu Alcaraz.

Deși parteneriatul dintre Alcaraz și Ferrero a decurs fără momente de tensiune, care să fie divulgate în presă, actualul număr 1 ATP i-ar fi cerut antrenorului său să accepte sau să refuze oferta într-un termen scurt, de 48 de ore.

Presa iberică invocă o „deteriorare” a relației dintre tatăl lui Alcaraz și Ferrero

Mai mult decât atât, noua ofertă pentru Juan Carlos Ferrero a constat într-o reducere salarială semnificativă, conform publicației spaniole, însă nici măcar acest aspect nu a fost cel care l-a făcut pe Ferrero să decline.

În noul contract au fost stipulate mai multe clauze pe care antrenorul Ferrero le-a considerat „inacceptabile”; nu a existat nicio intenție, din partea echipei lui Alcaraz, de a veni cu o contra-ofertă, informează ClayTenis, care a scris despre o deteriorare a relației dintre tatăl lui Carlos Alcaraz și Juan Carlos Ferrero. Aceasta ar fi apărut pe fondul diferențelor de viziune asupra viitorului numărului 1 ATP, Carlos Alcaraz, în tenis.

