CLASAMENTUL WTA | Halep s-a distantat fata de Wozniacki dupa Indian Wells! Cum arata lupta pentru suprematie

Simona Halep ramane pe primul loc in clasamentul WTA, iar avansul fata de Wozniacki devine tot mai confortabil.

Eliminata in semifinale la Indian Wells, Halep si-a marit avansul fata de principala urmaritoare cu 800 de puncte. Simona are 2200 de puncte fata locul al treilea, detinut de Garbine Muguruza.

Urmeaza lupta de la Miami, acolo unde Simona iar e favorita si nu are puncte de aparat. Wozniacki in schimb a jucat finala anul trecut. In aceste conditii, Simona are sanse mari ca locul Simonei din clasamentul WTA sa nu mai poata fi atacat pana la turneul de la Madrid din luna mai. Acolo se inverseaza situatia. Halep e detinatoarea trofeului, in timp ce Wozniacki a fost eliminata anul trecut in turul al treilea. Zgura este suprafata favorita a Simonei, iar turneul de la Roland Garros este cel mai accesibil Grand Slam pentru ea.