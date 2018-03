Halep si Cahill s-au "impacat" dupa momentul tensionat de la Indian Wells! Ce au facut dupa infrangerea cu Osaka. FOTO

Simona Halep se relaxeaza dupa eliminarea de la Indian Wells, in semifinale.

Invinsa fara drept de apel de Naomi Osaka, 3-6; 0-6; Simona Halep a parasit suparata competitia. Ea a anuntat ca nu era pregatita pentru asemenea meci, iar in timpul partidei l-a ignorat complet pe Darren Cahill.

Acesta a coborat pe teren in setul al treilea si a incercat sa afle ce se intampla cu Simona, insa aceasta nu l-a bagat in seama. Mai mult, ea nu a aplicat nimic din ce i-a transmis antrenorul ei si a pierdut meciul.

Cei doi n-au avut insa probleme, in conditiile in care anul trecut, Cahill a intrerupt colaborarea cu Simona dupa un gest asemenator petrecut tot in SUA. Simona si-a scos echipa in oras la un gratar autentic american, iar toata lumea avea zambetul pe fata.

"Maine e o noua zi", a spus Simona dupa infrangerea cu tanara Osaka. Urmatoarea sansa e la Miami, saptamana viitoare.