Cîrstea – Gauff, organizatorii au anunțat ora meciului: suma pusă în joc, colosală!

Până în acest moment, cifrele lui „Sori“ din 2026 sunt formidabile pentru o sportivă de vârsta ei într-un circuit feminin dominat de puștoaice de 17-21 de ani: 27 de victorii și doar 7 înfrângeri. Iar la Roma, Cîrstea e de neoprit! A trecut deja de Maria (54 WTA), Sabalenka (1 WTA), Noskova (13 WTA) și de Ostapenko (36 WTA) și se pregătește acum de semifinala cu Coco Gauff (SUA, 22 de ani, 4 WTA).

Sorana Cîrstea a găsit „elixirul tinereții“. Pentru că, în 2026, la 20 de ani după debutul ei în circuitul WTA, românca traversează un sezon de vis. Paradoxal, ultimul pentru ea în tenisul de performanță, după cum a lăsat de înțeles până acum.

Sorana Cîrstea – Coco Gauff, meci de peste 500,000 de euro!

În această seară, organizatorii turneului de la Roma au făcut programul zilei de joi. Și, potrivit anunțului oficial, duelul Cîrstea – Gauff, pentru un loc în ultimul act, va începe după ora 16:00, ora României.

Partida va avea loc pe Terenul Central și va începe după confruntarea de pe tabloul masculin, Jannik Sinner - Andrey Rublev, în sferturi.

Revenind la duelul Cîrstea – Gauff, acesta pornește de la scorul de 3-0 pentru sportiva din Statele Unite, după cum se poate vedea mai jos:

*2026 (Madrid, zgură): 4-6, 7-5, 6-1 Gauff

*2026 (Miami, hard): 6-4, 3-6, 6-2 Gauff

*2020 (Australian Open, hard): 4-6, 6-3, 7-5 Gauff

Învingătoarea meciului Cîrstea – Gauff își va asigura un cec, în valoare de 549,335 de euro (631,735 de dolari). La Roma, campioana va fi recompensată cu suma de 1,055,285 de euro (1,213,578 de dolari).

În ceea ce privește clasamentul WTA, Sorana e într-o urcare istorică aici, după cum Sport.ro a explicat, ieri.