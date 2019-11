„Halep poate sa castige Australian Open.” | Cine este LEGENDA tenisului care o iubeste pe Simona Halep

Boris Becker o sustine pe Simona Halep in intentia sa de a castiga primul Grand Slam al anului 2020, Australian Open.

Boris Becker are incredere in capacitatile Simonei Halep si in sansele sale de a castiga Australian Open in 2020. Prima competitie de Grand Slam a anului viitor va incepe in 16 ianuarie si se va incheia pe 2 februarie.

Simona Halep a declarat ca obiectivul sau pentru un viitor slam castigat este tocmai Australian Open, acolo unde a jucat finala in 2018. Halep ar dori sa castige singurul Slam care se disputa in tara antrenorului sau, Darren Cahill.

Boris Becker: „Simona Halep poate sa castige Australian Open.”



„Cred ca Australia, datorita suprafetei si pentru ca este inceput de an, este urmatorul loc unde o vad capabila sa se impuna. Din punctul meu de vedere, referitor la intrebarea legata de posibilitatea de a o antrena, vreau sa precizez ca o iubesc, vorbesc des cu ea, dar nu cred ca are nevoie de sfaturile mele. Ii are pe Darren si pe ceilalti antrenori, cred ca are o echipa completa. Este bine asa,” a declarat Boris Becker.

„Eu conduc tenisul masculin din Germania, sunt mentorul catorva dintre jucatorii germani de top, stau in preajma echipei de Cupa Davis, dau sfaturi la turneele majore, asa ca sunt ocupat, oricum. Dar o iubesc si ii doresc numai bine," a completat in precizarile sale sextuplul campion de Slam, Boris Becker.

Simona Halep si-a stabilit principalul obiectiv pentru anul 2020, care este castigarea unei medalii olimpice la Tokyo. Simona va participa acolo atat in proba de simplu, cat si in probele de dublu feminin si dublu mixt, cel mai probabil alaturi de Irina Begu, respectiv Horia Tecau.

Primul turneu la care va juca Simona Halep in 2020



Campioana en-titre de la Wimbledon va incepe pregatirea din presezon in cursul lunii decembrie, dupa care va face deplasarea in Australia, tara care gazduieste primul Grand Slam al anului.

Inainte de a merge la Melbourne pentru Openul Australian, programat in perioada 20 ianuarie – 2 februarie, Simona Halep va participa la turneul WTA Premier de la Adelaide, care se va desfasura in saptamana 12-18 ianuarie.

Competitia pune in joc premii financiare in valoare totala de 782,900 de dolari.

Boris Becker sarbatoreste astazi cea de-a 52-a aniversare. Fostul mare tenismen german are 6 titluri de Grand Slam in palmares, dintre care 3 obtinute la Wimbledon, locul unde Simona Halep a triumfat pentru prima oara in cariera in acest an.