În Trnava, oraș din Slovacia cu o populație de peste 60,000 de locuitori, Gabriela Ruse a reușit să își ofere o mare bucurie, la sfârșitul sezonului 2025.

Sportiva din București a reușit să devină campioană în circuitul ITF pentru prima oară, din 2017 încoace, la capătul unei serii de cinci victorii.

Gabriela Ruse a câștigat puțin peste nouă mii de dolari, la Trnava

În finala întrecerii dotate cu premii totale în valoare de $60,000, Gabriela Ruse a depășit o jucătoare în vârstă de douăzeci de ani, Lucia Havlickova, scor 5-7, 6-4, 6-0.

Pentru parcursul fără eșec de la Trnava, Gabriela Ruse a încasat un modest premiu de $9,142, însă cele 75 de puncte WTA adjudecate o vor ajuta mai mult pe sportiva din țara noastră.

