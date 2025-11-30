În Trnava, oraș din Slovacia cu o populație de peste 60,000 de locuitori, Gabriela Ruse a reușit să își ofere o mare bucurie, la sfârșitul sezonului 2025.
Sportiva din București a reușit să devină campioană în circuitul ITF pentru prima oară, din 2017 încoace, la capătul unei serii de cinci victorii.
Gabriela Ruse a câștigat puțin peste nouă mii de dolari, la Trnava
În finala întrecerii dotate cu premii totale în valoare de $60,000, Gabriela Ruse a depășit o jucătoare în vârstă de douăzeci de ani, Lucia Havlickova, scor 5-7, 6-4, 6-0.
Pentru parcursul fără eșec de la Trnava, Gabriela Ruse a încasat un modest premiu de $9,142, însă cele 75 de puncte WTA adjudecate o vor ajuta mai mult pe sportiva din țara noastră.
Ruse a câștigat 75 de puncte WTA, în Slovacia
În ierarhia mondială, în care se afla în afara top 100, la începutul turneului, Gabriela Ruse trăiește bucuria de a avansa optsprezece poziții, până pe locul al 83-lea.
Cu 839 de puncte WTA, Gabriela Ruse se gândește fără emoții la ediția 2026 a Openului Australian. La Melbourne, Ruse a ajuns de două ori pe tabloul principal, în 2022 și în 2025, oprindu-se de fiecare dată în turul secund.
Ruse, o finală câștigată din patru jucate, în circuitul WTA
În vara anului 2021, Gabriela Ruse ieșea campioană în turneul WTA 250 de la Hamburg, întrecere pe care o începea încă din faza calificărilor. A fost prima finală de turneu WTA jucată de Ruse, care, în 2025, a reușit să se califice în a patra, pe iarba de la 's-Hertogenbosch; din nefericire, Elise Mertens a învins-o, în ultimul act al competiției din Țările de Jos.
Pe zgura de la Palermo, în 2021, respectiv pe hardul de la Transylvania Open, în 2023, Gabriela Ruse a pierdut finalele disputate în favoarea americancei Danielle Collins, respectiv în fața germancei Tamara Korpatsch.