Renunta Halep la Darren Cahill?! Raspunsul ferm al romancei dupa infrangerea usturatoare din primul tur al US Open

Simona Halep a fost eliminata in primul tur la US Open de Kaia Kanepi.

Dupa eliminarea socanta de luni, Simona Halep a vorbit despre planurile de viitor in ceea ce-l priveste antrenorul sau.

Intrebata daca va renunta la serviciile lui Darren Cahill, romanca a oferit un raspuns clar.

"Nu, cu siguranta nu voi face asta!", a spus Simona la conferinta de presa.

Halep a fost eliminata in primul tur la US Open de Kaia Kanepi. Jucatoarea din Estonia a invins-o pe romanca in doua seturi cu scorul de 6-2, 6-4.

Simona este primul numar 1 mondial din istorie care paraseste Grand Slam-ul din America inca din turul inaugural.

Halep va reveni pe teren la turneul de la Wuhan, in China.