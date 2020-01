Ce REPLICA i-a dat Roger Federer Gretei Thunberg, dupa ce aceasta l-a acuzat ca ar sustine indirect poluarea mediului 

Din articol Roger Federer va fi cap de serie numarul 3 la Australian Open

Roger Federer a luat pozitie in dialogul cu Greta Thunberg pe tema poluarii mediului inconjurator.

Roger Federer i-a raspuns activistei in varsta de 17 ani, Greta Thunberg dupa acuzatiile referitoare la parteneriatul dintre cel mai titrat tenismen din istorie si Credit Suisse, societate comerciala care ar sustine indirect poluarea mediului prin exploatarea combustibililor fosili.

"Iau in serios impacturile si amenintarea schimbarii climatice, mai ales in conditiile in care familia mea si cu mine ajungem intr-o Australie devastata de incendii. Ca tata a patru copii si sustinator infocat al educatiei, respect si admir miscarile tinerilor privitoare la schimbarile climatice si le sunt recunoscator ca ne fac sa ne reexaminam comportamentele si sa cautam solutii inovatoare," a spus tenismenul elvetian.

"Apreciez aducerile aminte in acest sens, iar ca individ, atlet si antreprenor sunt dispus sa imi folosesc acest statut privilegiat pentru a sustine dialoguri pe teme importante cu sponsorii mei," a adaugat Roger Federer pentru Reuters, conform The Guardian.

Roger Federer se afla in parteneriat oficial cu Credit Suisse, banca acuzata pentru ca ar fi investit mai mult de 7,800 de milioane de dolari anual pentru exploatarea combustibililor fosili prin intermediul altor 40 de companii, rezultand astfel drept cea mai poluanta companie din lume, conform 350.org Europe.