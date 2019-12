SHOW MUST GO ON | Nadal si Djokovic au ajuns in Australia pentru competitia care pune la bataie 15 MILIOANE DE DOLARI 

Afla tot ce trebuie sa stii despre cea mai noua competitie introdusa in calendarul ATP.

Cupa Davis 2019 a fost un experiment nereusit, conform lui Ilie Nastsae, Ion Tiriac, Virginia Ruzici. In plus, Rafael Nadal si Novak Djokovic s-au declarat impotriva aglomerarii calendarului competitional cu doua intreceri internationale, anume Cupa Davis si Cupa ATP.

Cupa ATP va fi primul turneu programat in calendarul tenisului masculin pentru anul 2020 (3-12 ianuarie) si se va desfasura pentru prima oara in istorie.

Cupa ATP, competitia in care un jucator poate castiga pana la 750 de puncte in clasamentul mondial



Exceptand premiile financiare in valoare de 15 milioane de dolari, Cupa ATP ofera, spre deosebire de Cupa Davis puncte ATP participantilor victoriosi. La competitie au fost acceptate 24 de tari, fiind alese in functie de clasamentul ATP al celui mai bine clasat jucator al nationalei respective.

ATP Cup se va derula avand sase grupe a cate patru tari, meciurile fazei grupelor urmand sa se desfasoare intre 3 si 8 ianuarie in orasele Sydney, Brisbane si Perth. Castigatoarele celor sase grupe si cele mai bine doua locuri 2 vor accede in sferturi, programate pentru 9 si 10 ianuarie. Semifinalele vor avea loc pe 11, iar in data de 12 Cupa ATP se va incheia cu ocazia finalei. Toate meciurile eliminatorii se vor disputa la Sydney.

La fel ca in Cupa Davis, meciurile din Cupa ATP se vor juca in sistem de 2/3. Vor fi doua meciuri de simplu si un meci potential decisiv de dublu. Ordinea prestabilita a meciurilor presupune ca numarul 2 al fiecarei echipe sa joace in primul meci al confruntarii, urmand ca al doilea duel sa-i puna laolalta pe liderii reprezentativelor.

Componenta grupelor la Cupa ATP 2020



Grupa A: Serbia | Franta | Africa de Sud | Chile

Grupa B: Spania | Japonia | Georgia | Uruguay

Grupa C: Belgia | Marea Britanie | Bulgaria | Moldova

Grupa D: Rusia | Italia | SUA | Norvegia

Grupa E: Austria | Croatia | Argentina | Polonia

Grupa F: Germania | Grecia | Canada | Australia

Printre cei mai renumiti jucatori care vor lua parte la editia inaugurala a Cupei ATP se regasesc Rafael Nadal, Novak Djokovic, Stefanos Tsitsipas, Dominic Thiem, Alexander Zverev, Daniil Medvedev, Fabio Fognini sau Gael Monfils.